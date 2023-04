Dr. Nagy Pétert vasárnap este láthatta a közönség a Zsákbamacskában. A Tiszta kaszinó! játékkal első körben két sílécet és egy snowboardot nyert 375 ezer forint értékben. A fődíjjátékban mindezt kockára tette, és helyette végül egy 200 ezer forint értékű kávéfőzővel távozhatott.

A jó kedélyű játékos négydiplomás, ötgyermekes édesapa. Három éve költöztek Kecskemétre Kiskőrösről. Jogász, közgazdász és informatikus, valamint borlovag. Jelenleg jogászként dolgozik. Az adás után megkerestük, hogy meséljen az élményeiről.

– Fantasztikusan éreztem magam. Nagy meglepetés volt számomra is, hogy nem Majka és Pápai Joci volt a műsorvezető, hanem Rózsa György. Én még jól emlékszem a 28 évvel ezelőtti eredeti Zsákbamacska vetélkedőre, melyet ő vezetett. Az adás során végig nagyon kedves volt velünk, és mi is tisztelettudóak voltunk vele – mondta Nagy Péter, majd további részleteket osztott meg.

Forrás: TV2

– Nagyon szeretek játszani, melyet öt gyermekem mellett bőven van is időm kihasználni. A legnagyobb már 28, a legkisebb egyéves. Tíz éve egyszer már sikerült bekerülnöm egy tévés vetélkedőbe, a Maradj Talpon!-ba, ahol nyertem 2,5 millió forintot. Azóta is próbálkoztam, és most végre beválogattak a Zsákbamacskába. Jobban szeretem a tudásalapú játékokat, de izgalmas volt egy szerencsén alapuló játékban is próbára tennem magam – jegyezte meg, utána pedig elárulta, miért éppen söröshordónak öltözött.

– Eredetileg borlovag jelmezbe szerettem volna bújni, de mint kiderült, a költözés során megsérült a ruhám. Egy jelmezkölcsönzőben akadtam erre a söröshordóra, melyet egy varrónő segítségével felújítottunk. Kicsit vicces is volt, gondoltam majd felfigyelnek rá Majkáék. Engem is meglepett, hogy pont a mi csapatunkkal kezdett Rózsa György, de nagyon szórakoztató és élményteli volt az adás felvétele – tette hozzá Nagy Péter, aki még azért sem bánkódott, mert kisebb értékű fődíjjal térhetett haza. Síelni úgyse síel, ilyen komoly kávéfőzőre pedig már régóta vágyott.