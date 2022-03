Divatos sminkek manapság

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy manapság egyre többen próbálják az interneten látott trendet követni, ennek fényében Orgován Katalin elmondta, melyek a divatos sminkek manapság.

– Manapság folyamatosan kerülnek fel a social media világába újabbnál újabb irányzatok, amiket igyekszik a szakember követni, de ugyanilyen mértékben lehet befolyásoló tényező egy felkapott sorozat is, ami inspiráló hatással bír a sminkesekre. Mindezek fényében a mai divat véleményem szerint két részre osztható. Az egyik az örök klasszikus smoky eyes, azaz a füstös szemsmink. Millió változatban el lehet készíteni, és tényleg csak a képzelet szab határt. A megfelelő színválasztással tökéletes lehet akár a mindennapokra, vagy egy partira is. Emellett szintén régóta nagy népszerűségnek örvendenek a hangsúlyos tusvonal variációk is. Ez is megoldás lehet bármilyen alkalomra, hiszen az egészen egyszerű szempillasűrítő hatástól az extravagáns megoldásokig bármit alkalmazhatunk – részletezte a szakember.

Jelentkezz a Tündérszépek 2022 versenyére!

Te is rajongsz a szépségápolásért? Szereted sminkelni magad? Akkor itt az idő, hogy jelentkezz a Tündérszépek 2022 versenyére! Töltsd ki a jelentkezési lapot még ma, és csatlakozz azon 18-29 éves Bács-Kiskun megyei hölgyek közé, akik szépségükkel képviselhetik Bács-Kiskun megyét az országos szépségversenyen!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.