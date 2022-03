Másodikként Jakabszállásról érkezett Kiss Dominika, aki elmondta, hogy korábban elvégezett már egy modell iskolát, de most a szülei támogatásával úgy gondolta, hogy jelentkezik versenyünkre, hogy tapasztalatokat szerezzen és fejlessze az eddigi tudását. A 20 éves lányt édesanyja kísérte el a fotózásre és elárulta, hogy önbizalmat adott neki, hogy ő is jelen volt a fotózáson és a verseny alatt is végig szurkolni fognak neki a szülei.

– A fotózás elején nagyon izgultam, de később, ahogy beszéltem a csapat tagjaival, teljesen elmúlt a lámpalázam. Nagyon élveztem ezt a napot – mondta el Dominika.

– Eddig még nem volt ehhez fogható tapasztalatom, így a mentoroktól bármilyen tanácsot szívesen elfogadnék, ha továbbjutnék a versenyen.

A fiatal lány elmondta, hogy nagyon makacs, de ez is egy jó tulajdonsága, hiszen ha valamilyen cél kitűz maga elé, akkor senki nem tudja eltántorítani.

Szerinte minden lánynak szüksége van egy kis önbizalomra és azt gondolja, ha valaki nem is jut tovább a versenyen, már azzal is egy nagy élménnyel gazdagodik, ha jelentkezik és eljön a fotózásra.

Kiss Dominika. Fotó: Várkonyi Rozália

Utolsóként a kalocsai származású, 22 éves Murvai Nikolettát fényképeztük, aki elmondta, hogy azért jelentkezett a versenyre, mert úgy gondolta, kipróbálja magát és szeretne önbizalmat gyűjteni.

Nikolettát is párja kísérte el Kecskemétre és ő is végig támogatta a fotózás alatt, illetve néha még az előnyös pózok kiválasztásában is segített.

– Ha a párom nem lett volna itt, el sem mertem volna jönni.

Fantasztikus élmény volt számomra ez a fotózás.

Ha tovább jutnék a versenyre, a mentorok a beszédben tudnának segíteni nekem, illetve hogy hogyan legyek magabiztos, és hogy hogyan pózoljak a kamera előtt.

A fiatal lány úgy gondolja, hogy az őszinteség és az egyenesség a legfontosabb, hogy merjük felvállalni magunkat és elfogadni is.

Szerinte, ha belül tiszta egy lány lelke, akkor tud csak igazán ragyogni. A szívből jövő mosolynál, a csillogó szemeknél nincs vonzóbb egy nőben.

Murvai Nikoletta. Fotó: Várkonyi Rozália

Jelentkezz még ma!

Továbbra is várjuk minden 18 és 29 év közötti lány jelentkezését Bács-Kiskun megyéből, viszont érdemes minél hamarabb nevezni, hiszen a a férőhelyek száma korlátozott. Ha úgy gondolod akár te is lehetnél a következő, akinek a fejére kerülhet a korona, jelentkezz!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.