Így kezdj bele az arcápolási rutinod kialakításába

Minden az alapoknál kezdődik! Nincs ez másként az arcápolásban sem: ahhoz, hogy egészséges és szép arcbőrünk legyen elengedhetetlen a megfelelő rutin kialakítása. Ez azonban nem könnyű feladat, mert még bőrtípusokon belül is változhat, kinek, mi válik be. Van viszont néhány olyan tanács, amit érdemes megfogadnod, ha most kezded beépíteni az arcápolási rutint a hétköznapjaidba.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mielőtt különféle kencéket magadra kennél, két fontos kérdés kell megtalálnod a választ. Először is arra, egyszerűen csak szeretnéd tudatosan ápolni az arc bőrödet vagy milyen problémával küzdesz (pattanások, mitesszerek, foltok, hegek). Másodszor tisztáznod kell, melyik alaptípusba tartozik a bőröd. Ehhez egyébként érdemes szakember, kozmetikus vagy bőrgyógyász segítségét kérned. Ha mindez megvan, akkor jöhet a rutin kialakítása.

Hidratálás: hidratálásra minden bőrtípusnak szüksége van, így azok sem hagyhatják ki, akiknek kifejezetten zsíros a bőrük. Aki ezt a három lépést is szeretné kimaxolni, az használhat külön hidratálót nappalra – ez egy könnyedebb formula legyen – és külön egy másikat éjszakára – ami jóval testesebb, táplálóbb. A hidratálók lényege, hogy nedvességgel lássák el a bőrt, valamint, hogy később, amikor már több lépésessé válik a rutin, bezárják a hatóanyagokat.

Fényvédőzés: lehet, hogy így télen furán hangzik, hogy használjunk fényvédőt, de ez bizony az arcápolás alfája, ugyanis rengeteg bőrprobléma köszönhető a káros UV-sugaraknak, többek között a különféle foltok, és a túl korán megjelenő ráncok is. A fényvédőzés tehát a nappali rutinban elengedhetetlen, ha valóban tudatosan szeretnénk ápolni az arcunkat.

Amennyiben ez a mini rutin már tökéletesen beépült a mindennapjaidba, érdemes bevezetni olyan lépéseket, mint a tonizálás, a hámlasztás, illetve a különféle hatóanyagok alkalmazása: azaz be lehet szerezni a bőrproblémánknak megfelelő szérumokat, esszenciákat, ampullákat, maszkokat.

A kulcsszó azonban itt is a fokozatosság! Sose vásároljunk hirtelen sok újdonságot, és ne kenjük fel egyszerre őket, hanem minden terméknek hagyjunk időt. Egyrészt, hogy megtapasztaljuk, nem vált-e ki allergiás reakciót, szereti-e a bőrünk, másrészt pedig, hogy lássuk, valóban azt tudja-e, amit vártunk tőle.

