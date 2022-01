De lássuk, mi történik, ha nem megfelelő cipőt hordunk!

– Már gyermekkorban kialakulhat a túlterheltség miatt bokasüllyedés, térdfájdalom, ami tartási problémákat is okozhat – sorolja a gyógytornász. – Felnőtt korban még több dolog előjöhet, a leggyakoribb a benőtt köröm, ilyenkor begyullad a körömház. Krónikusabb eset, mikor bütyök alakul ki, vagyis a nagylábujj tövénél begyullad az ízületi tok. Ez nagyon fájdalmas is tud lenni. Előfordulhat az úgynevezett sarok sarkantyú, amikor először talpi bőnye alakul ki, amiből a folyamatos gyulladás miatt idővel egy csőrszerű képződmény kezd kinőni a sarokból. Ez el is tud meszesedni, és minden lépésnél fáj. Persze hosszú folyamat eredménye a sarok sarkantyú kialakulása, és szerencsére vannak rá megfelelő gyógymódok, de nem szabad fél vállról venni.

Egy másik csúnya lábprobléma a kalapácsujj, ez a harántboltozat megsüllyedése miatt alakul ki, a bütyökhöz hasonlóan igen csúnya tud lenni.