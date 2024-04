Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén, amelyet Ferenc pápa celebrált, szólistaként énekelt a kiskunhalasi születésű Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-­díjas opera-énekesnő, aki halasi csipkével díszített ruhakölteményben lépett színpadra. A napokban ismét egy halasi csipkével díszített ruhában lépett fel, amelyet Kiskunhalas városától kapott az 50. születésnapjára. –„Büszke díszpolgára vagyok szülővárosomnak.” – írja az énekesnő az Instagram-bejegyzésben.

Miklósa Erika, kiskunhalasi születésű Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórház jótékonysági koncertjén 2021-ben

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Ezt a pillangós ruhát egyébként korábban, 2021 szeptemberében is viselte, amikor a kiskunhalasi Szent Péter és Pál katolikus templomban lépett fel Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művésszel a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórház jótékonysági koncertjén.Ez is bizonyítja, hogy ez a ruha és a város is közel áll a szívéhez.