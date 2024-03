Döme Gábor a világ egyik legnagyobb folyójához utazott el, egészen Dél-Amerikáig repült, hogy a paradicsomi környezetben horgásszon, Argentínában.

Döme Gábor, kiskunhalasi világbajnok sporthorgász

Forrás: Döme Gábor Instagram-oldala

Instagram-oldalán osztott meg videókat követőivel, melyekben bemutatja a csodálatos környezetet, valamint az ott élő vízi szörnyetegeket.

Az egyik leggyakrabban előforduló halfajtát sikerült kifognia Gábornak, ami nem más volt, mint egy vérszomjas piranha. Temérdek mennyiségben találhatóak meg ezek a félelmetes halak ebben a vízrendszerben. Megmutatta, milyen hatalmas fogai is vannak, és felhívta a figyelmet, hogy még véletlenül sem szabad a fogai közé nyúlni.

A sokadik kifogott piranha után a helyiek segítségével Gábor még meg is kóstolhatta a kifogott halat. A halakat előkészítették a sütéshez, de a biztonság kedvéért csirkecomb is került a nyársra, ha esetleg a hal nem ízlene Gábornak. Körülbelül 30 perc alatt el is készültek a halak, szálkamentes húsát kis citromlével tették még ízletesebbé. Gábor mindenkinek ajánlja a nem mindennapi fogást.