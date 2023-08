„Példakép. Nekem, másoknak. Én még ötvenen túl is keresem, "gyűjtöm" az új példaképeimet, s Czene Gábor közéjük tartozik. Eddig csak olvastam a történetét, ma megismerkedtünk a Tisza-tó 50. születésnapja kapcsán rendezett átúszó-átevező versenyen. Ahogyan mondja: a lábát elveszítette egy motorbalesetben (18 éve), a hitét azonban nem, az megerősödött. Öt éve teljesítette az Ironman triatlon távot. A parakerékpár magyar bajnoki címével is büszkélkedhet. Válogatott paratriatlonosként világkupán is részt vett. Nem sorolom tovább... Inkább idézem őt: "Magam miatt kezdtem el sportolni, de ma már az a legfőbb célom, hogy a példámon keresztül bebizonyítsam, a legnehezebb élethelyzetből is tovább lehet lépni.”

Nem mellesleg: elképesztően jó a humora is. Köszönöm, Gábor, hogy megismerhettelek.

Az 50 éves Tisza-tó nagykövete lehetek idén. Csodás feladat. És csak annyit tennék hozzá: számomra most már példaképe is lett ennek az ünnepi eseménysorozatnak, Czene Gábor.” – írja közös fotójuknál Miklósa Erika.