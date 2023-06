Mint arról korábban beszámoltunk, Izlandon tölti szabadidejét Herczeg-Kis Bálint szerelmével, Annával. A kirándulásról korábban már megmutatta új kedvenc állatát is Izlandról, a lundákat, ám most újabb gyönyörű és érdekes lényeket figyelhetett meg a túrája alatt.

„Gyilkos bálna, kardszárnyú delfin és orka. Egy és ugyanaz az állat. Látni őket a természetes élőhelyükön valami fantasztikus! 3 családdal is találkoztunk akiket a túraszervezők be tudtak azonosítani. Mondták, hogy az egyik családot látták már például Norvégiában is. Szerintem nagyon érdekes! Amikor elindultunk a túrára azt hittem, hogy ha nagy szerencsénk lesz akkor majd távolról látunk egyet. Ehhez képest annyira nem féltek tőlünk, hogy hosszú percekig, viszonylag közelről csodálhattuk őket. Ezekért az élményekért érdemes utazni!” – írja a képek alatt a kecskeméti híresség.