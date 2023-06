Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, már forgatják a sikeres Nagy Ő műsort, amelyben Jákob Zoltán, a Szabadszálláson született, Hartán felcseperedő üzletember keresi élete párját. A milliomos korábban is elmondta már, hogy imád utazni, sokszor nyaral, de néha a munka miatt is repül külföldre. Most Spanyolországba szólította a munka, erről néhány videót és képet posztolt Instagram-oldalára. Az utazás során garantált volt a jókedv, mókás videót is szerkesztett Jákob Zoli.