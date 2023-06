Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Nagy Ő-ben fog párt keresni a Szabadszálláson született, Hartán felcseperedő Jákob Zoltán. Már tart a forgatása a műsornak, amelyben a lányok megküzdhetnek az üzletember szívéért.

A Ripost ellátogatott a forgatás helyszínére is, ahol a produkció rendezőjétől és kreatív producerétől igazi kulisszatitkokat tudtak meg.

Kirády Attila, a Nagy Ő kreatív producereként dolgozik a forgatáson, és ő felel az ötletekért, azok megvalósításáért, és természetesen testközelből látja, hogyan alakul a lányok és a főhős kapcsolata.

– Eddig is sikeres volt a Nagy Ő, de most úgy gondoltuk, emelünk egy picit a téten. Első lépésként a turai kastélyt választottuk helyszínül, ami hazánk egyik kiemelt épülete. Másrészt azzal is, hogy az a Jákob Zoltán lett a Nagy Ő, aki Magyarország 37. leggazdagabb embere. Ő egy olyan klasszikus Nagy Ő, akiért minden szempontból érdemes rajonganiuk a szívéért versenyző hölgyeknek. És hát a forgatás ezen szakaszában már jól látszik, hogy ez meg is történik – kezdte a Ripost kérdésére a televíziós szakember, aki elárulta, mit tapasztal a magyar milliárdos szívéért versengő hölgyek hozzáállásában.

A hölgyek valóban szeretik Jákob Zolit

– Már a jelentkezők számában is látszott, hogy ebben a szériában valami új, valami egészen más fog történni, mint eddig. Jóval több hölgy próbált szerencsét, mint az előző évadokban. Azt persze nem tudhattuk, hogy Zoli esetében az érzelmi túlfűtöttség vagy más indokok vezették a lányokat, de mostanra kiderült, hogy a bekerült hölgyek mindegyike valójában szereti Zolit és kedvelik a személyiségét is.

Vagyis nem azért, nemcsak azért vannak itt, mert egy nagyon gazdag emberhez akarnak hozzámenni

– mondta Kirády Attila, aki néhány szóban mesélt a lapnak arról is, hogy Jákob Zoli személye mennyiben változtatta meg a műsor struktúráját.

Csodás helyekre juthatnak el a hölgyek a randikon

– Ahogy én látom, Zoli élvezi, hogy körülrajongják. Mégis csak egy egyedülálló férfi, akinek a kegyeiért tucatnyi hölgy küzd. Persze ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy a hölgyek is jól érezzék magukat. Zoli nagyon sok olyan randevút szervez, melyek igazán exkluzívak és a korábbi szériákra nem volt jellemző.

Többek között magánrepülővel viszi a hölgyeket külföldi álomrandikra, vagy éppen luxusjachttal szelik a Balaton habjait.

Ezek a programok tulajdonképpen előrevetítik azt az életet, ami majd a kiválasztott hölgyre vár. Talán ez indukálja, hogy az idei széria versenyzői jóval keményebben küzdenek, mint a korábbiak. Ugyanakkor lesznek új elemek is a Nagy Ő-ben, de ezekről jelen pillanatban csak érintőlegesen beszélnék. Az egyik újításunk a Hazatérés kulcsnevet kapta. Illetve lesznek még elemek, melyek még izgalmasabbá, még látványosabbá teszik a műsort – ígérte a Nagy Ő kreatív producere.

150 főből áll a Nagy Ő stábja

Dános Ildikó, a TV2 sikersorozatának rendezője nemcsak a műsorra, de Zolira, és persze a lányokra is tyúkanyóként ügyel. Terelgeti őket a szerelem és a forgatások útvesztőjében. Ildikó is megosztotta eddigi tapasztalatait a szereplőkről.

– Zolival közösen tartunk rendet a „tyúkólban”. Tulajdonképpen én vagyok a tyúkanyó. Ez a feladat persze nem könnyű, de nagyon szeretem, hogy Zoli is és a csajok is önmagukat adják a kamerák előtt. A főszereplőnknek nagy félelme volt, hogyan fog viselkedni a forgatások alatt, de azt tapasztalom, hogy ő is és a lányok is teljesen ki tudják zárni a kamerák jelenlétét, pedig abból nincs kevés. A stáb úgy százötven főből áll – árulta el a Nagy Ő rendezője a Ripostnak.

Képek a Nagy Ő forgatásáról

A forgatásról Jákob Zoli is posztolt néhány fotót az Instagram-oldalán.

Jákob posztjából kiderül, hogy akadályversenyt rendeztek a lányok számára, a háttérben pedig néhány stábtag is látszik. A fotón pedig Lékai-Kiss Ramónával pózol az üzletember.

Egy másik képen pedig a műsor egyik operatőrével készített közös szelfit Jákob Zoli.