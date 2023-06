Bár nemrég még arról írtunk, hogy az egész ország imádja a bajai gyökerű Iron Lady kismama fotóit, és március óta folyamatosan követjük a várandósságát, az áldott állapotot mégis van, ami megnehezíti számára. Hosszú Katinka és társai folytatják a csaknem öt éve húzódó pereskedést a nemzetközi szövetséggel, a World Aquaticsszal.

A Nemzetközi Úszóliga, vagyis az ISL és a három úszóból álló bizottsága, melynek tagjai Hosszú Katinka mellett, Michael Andrew és Tom Shields fellebbezést nyújtott be, amelyben kérvényezik, hogy helyezzék hatályon kívül a World Aquatics (körábbi nevén a FINA) javára hozott januári ítéletet.

A jogi procedúra még 2018 decemberében vette kezdetét, amikor az ISL az Olasz Úszószövetséggel együtt Torinóban szervezte volna meg az Energy for Swim versenyt. A probléma oka az volt, hogy túl későn jelezték a rendezési jogot a FINA felé, ennek következtében nem is adták meg az engedélyt. Ha ez nem lenne elég, ezen felül az induló úszókat kétévnyi eltiltással is megfenyegették.

Hosszú Katinkáék a fenyegetés ellenére mégsem hagyták annyiban a dolgot, pert indítottak. A háromtagú bizottság a FINA trösztellenes szabálysértésére hivatkozott, szerintük ugyanis nem lehet megakadályozni a sportolókat a versenyzésben akkor sem, ha a szóban forgó eseményt nem hagyta jóvá a nemzetözi szövetség.

A bíróság mindezek ellenére még idén januárban úgy ítélte meg, hogy a FINA nem sértett törvényt. A döntés anyagi kárral is járt volna, hiszen 842 400 dollár pénzdíjat osztottak volna szét a legjobb úszók között az olaszországi versenyen. A World Aquatics győzelmét követően Husain Al-Musallam elnök arról nyilatkozott, hogy szerinte minden szempontból a megfelelő döntés született.

A fellebbezés során azzal is érveltek, hogy az 1890-es Sherman Antitrust Act tiltja a versenyellenes magatartást, ennek a FINA viselkedése mégsem tett eleget. A háromtagú úszóbizottságot a Winston & Strawn ügyvédi iroda képviseli, melynek munkatársa Jeffrey Kessler is, aki több hasonló ügyet vezetett már eredményesen.