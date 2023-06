Milák saját bevallása szerint maga is keresi a kielégítő választ, miért alakult így, viszont pontosan érzékeli, hogy meg sem tudta közelíteni teljesítőképessége száz százalékát, ami a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen.

Én pedig nem szeretem beérni kevesebbel. Ez most egy nagyon mély hullámvölgy, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mindez nem párosul semmiféle kétségbeeséssel. Elfogadtam, és őszintén remélem, mindenki más is el tudja fogadni, hogy egy sportoló pályafutásában adódhat ilyen periódus, amikor hátra kell lépnie, újra fel kell töltődnie, hogy aztán ismét készen álljon a legnagyobb kihívásokra

– hangsúlyozta Milák, aki kedvenc számában, 200 méter pillangón napra pontosan egy éve döntötte meg saját világcsúcsát a budapesti világbajnokságon.

Milák leszögezte, továbbra is kész eleget tenni az élsportolók adminisztratív és egyéb kötelezettségeinek.

Előtte álló feladatként azt jelölte meg, hogy a nyarat átgondolt, minőségi pihenéssel töltse annak érdekében, hogy szeptembertől energikusabban, tudatosabban, még jobb hozzáállással végezhesse az edzéseket, így ismét elérje azt a szintet, amit mindenki megszokhatott tőle.

Az úszó hálás edzőinek, Virth Balázsnak és Zala Györgynek, illetve a magyar szövetségnek és a Honvéd vezetőinek, mert minden segítséget megadtak neki ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban kikeveredjen ebből a helyzetből, és készen álljon a világbajnokságra. Ezért "iszonyúan" sajnálja, hogy ezen a nyáron nem lesz ott a medencében.

"Ne féltsetek: hamarosan visszatérek!" – zárta sorait Milák.

Milák a 2017-es, budapesti világbajnokságon 100 méter pillangón szerzett ezüstérmével robbant be a felnőtt mezőnybe, fő száma ugyanakkor a 200 méter lett, amelyben 2018 óta gyakorlatilag egyeduralkodó. Pályafutása első csúcspontjaként 2019-ben a kvangdzsui világbajnokságon a legendás Michael Phelps tízéves világcsúcsát megjavítva nyert aranyérmet, majd 2021-ben a tokiói olimpián is simán győzött, míg 100 méteren Európa-csúccsal lett második. Tavaly pedig a hazai rendezésű világbajnokságon a Duna Arénában tovább javította világrekordját (1:50.34), illetve ezen a viadalon 100 méter pillangón is világbajnoki címet nyert.

Virth: Milák nemcsak úszó, hanem ember is

A világbajnoki szereplést lemondó Milák Kristóf edzője, Virth Balázs szerint most többet ér az, ha az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó lelkileg feltöltődik.

Áprilisban az országos bajnokságon szenzációs, 1:52 perces időt úszott 200 méter pillangón, nagyon jó önbizalom-növelő verseny volt, ami után kapott néhány nap pihenőt, ezt követően viszont azt mondta, mentálisan kissé elfáradt

– nyilatkozta az MTI-nek a szakember. Hozzátette, amióta a 23 éves klasszis 2017-ben berobbant a felnőtt mezőnybe, folyamatosan hoznia kellett és hozta is az eredményeket, ami óriási nyomással jár.

Virth megjegyezte, a tokiói olimpiát követően jól sikerült az edzőváltás - ekkor váltotta Selmeci Attilát -, ugyanis tavaly "parádés évet" zártak, hiszen a hazai rendezésű világbajnokságon és a római Európa-bajnokságon is kiválóan szerepelt Milák, utóbbi viadalon azonban rengeteg számot vállalva elment a teljesítőképessége határáig.

Ő nemcsak úszó, hanem ember is. Amikor érzékeltem, hogy ez lehet a vége, akkor jeleztem neki, bárhogyan is dönt, én támogatom, és amikor készen áll, én ott leszek. Most azt gondolom, többet érünk azzal, hogy lelkileg feltöltődik és szeptemberben megcélozzuk a következő évet

– fogalmazott Virth Balázs.