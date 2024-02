A magyar fotóművészet fő művei a Városligetben A Magyar Fotográfiai Múzeum kiemelkedő alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtökön a városligeti Millennium Háza Neo Kortárs Művészeti Terében. A tárlaton mások mellett André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai és Robert Capa művei is szerepelnek. „Százhetven év magyar fotográfiáit fogjuk látni a kiállításon. A fotók a valóságot ábrázolják, a fényképekkel a művészek dokumentálnak, jelentést adnak a múltnak” – mondta Csák János kulturális és innovációs miniszter a Mélység/élesség – Remekművek a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből című tárlat megnyitóján. Baki Péter kurátor, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója arról beszélt, hogy a tárlaton 150 kiemelkedő képet mutatnak be a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum 700 ezres gyűjteményéből, hét tematikus csoport mentén. A május közepéig látható tárlatra a múzeum gyűjteményeinek legfontosabb képeit azzal a céllal válogatták, hogy a magyar fotótörténetbe is betekintést nyújtsanak. A Mozdulat, A város arcai, az Arcok, a Táj, a Trompe-l'oeil, Az erőszak arcai, valamint a Sorsok című fejezet a művészetek területén már kialakult műfajok mentén szervezi a fotográfiákat, ugyanakkor felmutatnak csak a fotóra jellemző alkotói szemléletmódokat is, mint például a szociofotó, a dokumentarizmus, illetve a fotográfiára mint médiumra való reflektálás. Az érdeklődők fotótechnikai eszközöket, különleges fényképezőgépeket is láthatnak. A fotómúzeum gyűjteményének egyik legfontosabb része a Magyarországról elszármazott fotográfusok, köztük André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai, Martin Munkácsi, illetve Robert Capa legfontosabb munkái. Emellett a Magyarországon egykor, illetve jelenleg is alkotó fotográfusok műtárgyait őrzik, életművüket feldolgozzák, bemutatják. A kollekcióban szerepelnek 19. századi fotográfusok művei, köztük van Rosti Pál, Orbán Balázs, Divald Károly vagy Veress Ferenc. De kortárs alkotóktól is teljességre törekvő módon gyűjtenek, így például Féner Tamás, Kerekes Gábor, Lőrinczy György életművének legfontosabb képanyagából. A fotómúzeum művészileg legmarkánsabb gyűjteménye ugyanakkor a két világháború közti magyar fotográfusokhoz köthető: Balogh Rudolf, Pécsi József, Escher Károly, Rónai Dénes műtárgyai a magyar vizuális kultúra megkerülhetetlen darabjai. A kiállítás elsősorban a legkiválóbb magyar mesterek műveiből válogat, de néhány világhírű külföldi fotóművész, mint például Richard Avedon vagy Edward Steichen munkáival is találkozhatnak a látogatók. A kiállítás legkorábbi papíralapú fényképei az Orbán Balázs által jegyzett Balán rézbánya Erdélyben című felvétele (1852 körül), valamint Rosti Pál 1857–1858 között tett közép-amerikai utazásai során készült fényképei. A tárlaton erőteljes hangsúllyal szerepelnek a legfontosabb és legismertebb magyar kortárs fotográfusok, így például a kiállítás legújabb, tavaly készült műve Korniss Pétertől származik. A Magyar Fotográfiai Alapítvány – amelynek alapítói jogait 2023-ban a Szépművészeti Múzeum vette át – 1991 óta fenntartója annak a Magyar Fotográfiai Múzeumnak, mely gyűjteményének alapjait a Magyar Fotóművészek Szövetségétől kapta adományozás útján. A mostani kiállításnak helyet adó, 2022-ben megnyílt, a Liget Budapest Projektnek köszönhetően megújult Millennium Házában működő NEO Kortárs Művészeti Tér – hasonlóan a londoni Kensington Gardens parkban lévő Serpentine Galleryhez – a legismertebb képzőművészeket bemutató kiállítótere kíván lenni Budapestnek. A Városliget Zrt. szervezeti keretei között és a Szépművészeti Múzeum szakmai mentorálásával működő NEO a Szépművészeti Múzeummal, a Műcsarnokkal és a rövidesen felépülő Új Nemzeti Galériával együtt a képzőművészeti intézményegyüttes fontos eleme.