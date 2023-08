A Magyarország 365 néhány év alatt az ország legnagyobb fotópályázatává nőtte ki magát, amelyre 2019 óta 120 ezer képet küldtek be a pályázók – emlékeztetett a kezdeményezés szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba hozzátette, mindez önmagában is bizonyítja:

nagy igény van arra, hogy fotók segítségével is bemutathassák Magyarország büszkeségeit.

Az idei kiírás újdonsága, hogy az eddigi kategóriák - Természet és táj, Épített és tárgyi örökség, valamint Életképek - mellett további kettőben is lehet képeket küldeni, így immár Portré és Streetfotó kategóriában is nevezhetnek a fotográfusok – jelentette be.

Hosszabb lesz a pályázati időszak is: szerdától egészen október 23. éjfélig várják a felvételeket fotopalyazat.mo365.hu honlapon, ahol már elérhető a részletes kiírás is – közölte.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy a Magyarország 365 sokkal több, mint egy egyszerű fotópályázat. Az elmúlt években ugyanis rengeteg értékes alkotás született, ezeket pedig a lehető legszélesebb nyilvánossággal szeretnék megismertetni. Ezért a pályázat eddigi legjobb fotóiból a könyvesboltokban is kapható album jelenik meg, és bizonyos alkotásokat – ha ehhez a készítő is hozzájárul – egy online galériában is meg lehet majd vásárolni.

Mint hozzáfűzte, a Magyarország 365 „kinőtte” az eddigi kereteket, ezért a továbbiakban külön szakmai stáb dolgozik a pályázat és a kapcsolódó programok szervezésén a Batthyány Lajos Alapítvány és a Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft. koordinálásában, a kormányzat további támogatásával.