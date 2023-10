Szörnyű autóbalesetet szenvedett néhány hete egy szegedi család Szerbiában: az ütközést csak a 20 hónapos ikerlányok élték túl, akik így árván maradtak. Lendit és Lujzit nagynénjük és férje vette magához, 10 hónapos fiuk mellé. Egyik pillanatról a másikra váltak nagycsaládossá, ez pedig komoly kihívásokkal jár a mindennapokban. Kalmár-Vas Réka és férje, Kalmár Gábor néhány perc alatt döntötték el a gyász és a sokk alatt: magukhoz veszik Lendit és Lujzit.

A testvérem nyaralni indult a családjával Görögországba. Már napközben is hívtam többször, nem vette fel a telefonját. Amikor kiderült, hogy nem érkeztek meg a szálláshelyre sem, tudtam, hogy baj van

– idézte fel a történteket Kalmár-Vas Réka. Másnap reggel már a magyar konzul nyomozott, hova tűnhetett a négytagú család, körözték is őket, végül délben derült ki, hogy autóbalesetet szenvedtek.

Egy nyílegyenes szakaszon történt a tragédia, de hogy pontosan hogyan, nem tudjuk. Csak annyi biztos, hogy nem másik autóval ütköztek

– mesélte Réka.

Testvére, Éva kirepült a kocsiból és a helyszínen életét vesztette, férje, Mihály a kórházban, napokkal később hunyt el. Ikerlányaik szinte sértetlenül megúszták, csak Lendi könyöke tört el.

Mivel a kislányokat kizárólag gyámként hozhattuk haza a szerb kórházból, 10 másodpercünk volt eldönteni, hogy nagycsaládosok legyünk és elindítani a hivatalos procedúrát. De egy pillanatig sem gondolkoztunk, hogy magunkhoz vegyük-e az ikreket, annak ellenére sem, hogy egy gyermekkel terveztük a közös jövőnket

– mesélte Réka.

Az életük pedig ebben a pillanatban gyökeresen fel is fordult. A nyugodt Ádám mellé érkezett két rendkívül eleven kislány, a három kicsi így 24 órás „ szolgálatot” igényel, amit egy ember nem is bír ellátni.

Egész életemben munkamániás voltam, a szülés után is rengeteget dolgoztam a lángosozónkkal. Ennek azonban vége szakadt az ikrek érkezésével, főállású anya lettem. Délután és este a férjem segít, de így is nagyon nehéz. Az elmúlt három évben minden családtagunk meghalt, egyetlen nagypapa kivételével. Így fel kellett vennünk valakit, aki segít a gyerekek körül

– mesélte Réka, akinek csak akkor van ideje bármire is, akár csak a ház körül vagy a háztartásban is, ha a gyerekek alszanak.

Nagyon nehéz ez most, két hét alatt 10 kilót fogytam. Még szokjuk ezt az új, nagycsaládos életet, remélhetőleg belerázódunk. Amint tehetjük, örökbe is fogadjuk őket a férjemmel, már ezt is megbeszéltük. Az elején féltem tőle, hogy másképp fogom szeretni a testvérem gyermekeit, mint a sajátomat, de azt gondolom, tudom őket egyformán kezelni. És hiszem, hogy Éva és Mihály ezt látják odafentről

– futotta el a könny Réka szemét, akinek még arra sem volt ideje, hogy meggyászolja testvérét, aki a leukámiát ugyan legyőzte, a sors mégis idejekorán elszólította - írja a delmagyar.hu.