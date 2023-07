Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy szóba került a geopolitikai helyzet is, mivel bár regionális háború zajlik Ukrajnában, az súlyos globális kihatásokkal is bír, következményei még Japánban is érezhetők.

„Itt is elmondtam a tárgyalópartnereinknek, hogy Magyarország érdekeivel ellentétes lenne, hogyha a világ újra blokkokba szerveződne” – tudatta.

„A világ blokkosodásának korszakain Magyarország és egész Közép-Európa eddig mindig rajtaveszített, míg az összeköttetések időszaka mindig jól jött nekünk” – húzta alá.

Majd hangsúlyozta, hogy hazánk ezért is támogatja például a NATO együttműködését a csendes-óceáni térség országaival, ezért pártolja, hogy a NATO–Japán kapcsolat koordináltabbá, szorosabbá váljon, és a kormány ezért dolgozik a minél eredményesebb magyar–japán együttműködés megteremtésén.

A miniszter közölte, hogy több vállalat és a Japán Üzleti Szövetség (Keidanren) vezetőivel is találkozott. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a japán cégek a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, nélkülözhetetlenek voltak az utóbbi években a gazdasági növekedés fenntartásában.

„Ma a japán vállalatok az élelmiszeripartól az autóiparon át egészen az elektronikáig mind elmondták, hogy rendkívül elégedettek a magyarországi működési körülményeikkel, újabb és újabb beruházásokat terveznek, újabb és újabb munkahelyeket fognak létrehozni, tovább segítik, hogy a magyar gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani” – szögezte le.

Üdvözölte, hogy tavaly elérte a 940 millió dollárt, és ezzel megdőlt a Japánba irányuló magyar kivitel rekordja, ráadásul idén további 30 százalékos növekedést regisztráltak.

Kiemelte, hogy a kelet-ázsiai ország fontos célpontja a magyar élelmiszeripari exportnak, fontos ellátók a hazai cégek például a borsót, a napraforgót, a kacsahúst és a libamájat illetően is.