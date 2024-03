Március 19–20-án a norvégiai Trondheim adott otthont a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny európai válogatójának, ahol a magyar csapat biztosította helyét a lyoni döntőre, amely 2025 januárjában lesz, és a legjobb tálnak járó különdíjat is elnyerte – jelentette be csütörtöki közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A közleményben emlékeztettek, hogy 2022-ben Budapesten rendezték meg a Bocuse d’Or európai válogatóját, itt derült ki az is, hogy a következő versenynek Trondheim ad majd otthont.

A legjobb tál különdíjával jutott tovább a magyar csapat a Bocuse d’Or európai válogatóján

Fotó: Fotograf Haakon Borgen

A közlemény szerint a versenyen a kötelező alapanyagok – a szokott módon – a vendéglátó ország emblematikus termékei közül kerültek ki. Idén a tányértéma volt hús alapú: rénszarvas, valamint az ikonikus skandináv párlat, az Aquavit volt megadva kötelező alapanyagként. A látványos táltéma pedig a tenger kincseire épült, a szintén emblematikus lofoteni skrei – amely egy Norvégiában honos tőkehal – és a fröyai fésűkagyló voltak a kötelező elemei.

A magyar csapat élén Kelemen Roland, a nyíregyházi Hunguest Sóstó séfhelyettese állt, a commis pedig a siófoki Fodor Noel volt, aki családi éttermükből érkezett a csapatba. A coach pozícióját a Hungastnál dolgozó Szabó László töltötte be, a csapatelnök (és kóstoló zsűri egyben) pedig a két Michelin-csillagos Stand Étterem sous chefje, Dalnoki Bence volt, aki az előző versenyszezonban csapatával a bronz szobrot hozhatta haza Lyonból.

A mostani csapat szereplése azért is figyelemre méltó, mert a tagjai nem budapesti top helyekről kerültek ki, így csúcséttermi tapasztalat nélkül álltak helyt Európa élvonalában, és az egyik különdíjat is megnyerték – írták a közleményben. Hozzátették: ehhez kellett a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tréningezése is, valamint az előző, sikeresen szereplő Bocuse csapatok kiváló szakemberei, többek között Széll Tamás és Vomberg Frigyes is, akik a háttérből vettek részt a csapat felkészítésében. Ugyancsak a csapat segítségére volt a norvég Christian André Pettersen, aki Dalnoki Bencéhez hasonlóan már szintén állhatott a dobogó harmadik fokán Lyonban.

Az MTÜ méltatta, hogy a magyar csapat magabiztosan versenyzett, példaértékűen vette azokat az akadályokat, amelyekkel a Bocuse d’Or versenyzés jár. A folyamatosan változó versenyszabályzat, a szigorú megkötések, a számunkra szinte teljesen ismeretlen alapanyagok mind kihívást jelentettek, akárcsak a konyhai munkát felügyelő zsűri, amely most sem bánt kesztyűs kézzel a csapatokkal.

Az MTÜ megjegyzi, hogy a Bocuse d’Or európai döntőjén ismét taroltak a skandináv országok, és felsorolja a kategóriák győzteseit: a legjobb tálat Magyarország csapata készítette; a legjobb tányért az Egyesült Királyságé. A legjobb commis a svéd lett. Az első helyen Dánia csapata végzett Svédország és Norvégia előtt.

Az előkelő európai helyezéssel a lehető legkomolyabb felkészülés veszi kezdetét néhány hónap múlva. Az MTÜ azt is megjegyezte, hogy a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Facebook-oldalán minden információ megtalálható az ételekről.