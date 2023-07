Pécsi Ildikót évtizedeken átívelő, regénybe illő szerelem fűzte férjéhez, Szűcs Lajoshoz. A színésznő és az olimpiai bajnok labdarúgó kapcsolata igazi tündérmese volt, ötvenegy éven át éltek boldog házasságban, és már a megismerkedésük is olyan kalandos volt, mint amilyen a feltűnően szép színésznő egész élete - írja a Bors.

Akárhol találkoztunk Budapesten, ő odajött hozzám. Nem volt egy hosszú beszédű ember, azt mondta, úgyis elvesz feleségül, és elment. Minden alkalommal kikosaraztam

− árulta el Ildikó három évvel ezelőtt a Mokkában, amikor még az aranylakodalmukat ünnepelték.

− Ildikó a Vígszínházban játszott, én a Fradihoz kerültem. A Casanova bárban szóltam neki, hogy szeretnék vele beszélni. Ő annyit mondott nekem, hogy találkozzunk szilveszter éjszakáján. Ez áprilisban volt. Tulajdonképpen kivártam azt a lehetőséget, hogy elérkezzünk a szilveszterig. Szilveszter éjszakáján voltam néhány helyen, az Olimpia Bárban találkoztunk. Elég hosszú idő telt el, míg végre szóba állt velem, aztán elkezdtünk együtt járni − mesélt akkor mosolyogva Szűcs Lajos a halhatatlan szerelem kezdetéről.

Súlyos titkokat rejt az Ildikó életéről szóló könyv

Szűcs Lajos 2020-ban bekövetkezett halálával Ildikóban is megtört valami, talán mélyen, legbelül már akkor az ő Lajosával szeretett volna lenni. Végül 2020 december 5-én hunyta le örökre a szemét, hogy ismét élete nagy szerelmével legyen. Legfőbb bizalmasa és fogadott fia, L. Péterfi Csaba ekkor már tudta, hogy könyvet ír a színésznő életéről, azokat a vallomásokat, történeteket felhasználva, amiket Ildikó mesélt neki.

A kiadvány végül körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg, Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy volt címmel, tele eddig sosem hallott történetekkel, fájdalmas igazságokkal.

− Az elmúlt években nagyon sok dologról beszéltem Ildikóval, ezért nem volt nehéz az alkotói folyamat. Persze

rengeteg titkot is megtudtam, egész megdöbbentőeket, Ildikó élete valóban filmbe illő volt. Voltak olyan dolgok is, amiket csak félig-meddig mondott el, így komoly kutatómunkát végeztem.

Beszéltem Keleti Évával, Lőte Attilával, Ildikó régi barátaival, volt szerelmeivel, pályatársakkal, volt sminkesével, de természetesen a fiával, Szűcs Csabával is. Ildikó még életében rengeteg visszaemlékezést, naplót, levelet átadott nekem, azokban is voltak bőven meglepetések − mesélte korábban a Ripostnak L. Péterfi Csaba.

Nem szülte meg a gyerekét

Azt még Ildikó fia, Szűcs Csaba is a könyvből tudta meg, hogy a színésznőnek már volt egy férje, mielőtt megismerkedett Szűcs Lajossal. Nem ez azonban a legsötétebb fejezet! Egy levélből ugyanis kiderült, hogy Pécsi fiatal színésznő korában teherbe esett, de nem vállalta a babát, az abortusz mellett döntött!

− Nagyon sokat gondolkodtam, hogy Ildikó életének ezen fájdalmas szakasza egyáltalán bekerüljön-e a könyvbe. Előttem nem titkolta soha, hogy volt egy terhesség megszakítása, és egy régi levél is utal rá, de mégis kényes téma. Én is nagyon érzékenyen viszonyultam hozzá, de végül leírtam. Az érintett férfi kiléte egyébként nem ismert, és vélhetően örökre homály fogja fedni, kitől is esett teherbe Ildikó. Az viszont biztos, hogy az abortusz lelkileg nagyon megviselte Ildikót − sóhajtott Csaba, a bizalmas.