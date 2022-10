A gyász okozta elkeseredés és végtelen szomorúság furcsa gondolatokat képes ébreszteni az ember fejében. Kétségtelen, hogy extrém élethelyzet, hogy egy szülőnek el kell temetnie az egyetlen gyermekét, így nem is csoda, hogy a fájdalomtól beszűkült tudatállapotban olyan ötletek fogalmazódnak meg, melyekről először nem is mer az illető hangosan beszélni…

A napokban készített interjút Berki Mazsival a Bors, melyben az özvegy arról beszélt, hogy megtartja a Berki nevet, ugyanis nem kívánja megtagadni a múltját, illetve a Krisztiánnal közös kislányuk is ezt a családnevet viseli. Erre a nyilatkozatra reagált kedd reggelre Berki Krisztián édesanyja, Júlia asszony, aki a mai napig nem képes feldolgozni az egyetlen fia elvesztését. A gyászoló édesanya számára minden egyes nyilatkozat, melyet Mazsi tesz, késszúrás a szívébe, hiszen míg a fia volt felesége reményekkel teli, a jövőbeli terveiről beszél, addig a gyermeke a hideg földben pihen.

Az, hogy Mazsi megtartja a Berki nevet kiverte Krisztián édesanyjánál a biztosítékot, az anyuka ennek kapcsán arról beszélt, hogy felháborítónak tartja, hogy Mazsi még egyszer sem volt kint Krisztián sírjánál.

Komoly döntést fontolgatnak a szülők

Júlia asszony már hosszú évekkel ezelőtt elvált Krisztián édesapjától, a szülők nem is tartották a kapcsolatot egészen addig, amíg a fiuk meghalt. A gyász újra összekovácsolta őket, immár fél éve napi szinten beszélnek, vigasztalják és támogatják egymást a nehéz időkben.

A Bors információi szerint az az ötlet is közösen fogalmazódott meg a fejükben, hogy Berki Krisztiánt a szülővárosában, Tatabányán helyezzék örök nyugalomra, hogy közelebb érezhessék őt magukhoz, és minél többször kimehessenek a sírhoz.

Berki Mazsi azonban másként rendelkezett – özvegyként ő hozhatott döntéseket – és Krisztiánt Budapesten, a Farkasréti temetőben helyeztette végső nyugalomra.

Ezért is lényeges az a kritika Júlia asszony részéről, amely arról szól, hogy Mazsi nem látogat ki a temetőbe… Ha ki sem megy, akkor miért ott kellett végső nyugalomra helyezni? – teszi fel újra és újra a kérdést magának az elhunyt celeb édesanyja, aki a lap információi szerint komoly döntést fontolgat: otthon szeretné eltemettetni a fiát.

Mazsi aláírása kell az újratemetéshez

A Bors úgy tudja, hogy a terveket tettek követték, Krisztián édesanyja és édesapja nemrégiben már ügyvédnél is járt, hogy megtudakolják, mit tehetnek ebben a helyzetben. Lapunk a család ismeretségi köréből úgy értesült, hogy a szülők nem kaptak jó híreket: az újratemetésről kizárólag az özvegy, vagyis Berki Mazsi dönthet, a szülőknek, hiába a vérségi kötelék, nem lehet beleszólása. Telefonon kerestük meg ezzel kapcsolatban Krisztián édesanyját, Júlia asszonyt, aki szomorúan vette fel a telefont. A hosszas beszélgetés egy pontján, amikor az újratemetésre terelődött a szó, a gyászoló anyuka ennyit mondott:

– Nem szeretnék erről beszélni. Még nincs itt az ideje. Sajnos – tette hozzá, majd megerősítve az értesüléseiket azt válaszolta:

Mazsi nélkül nem tehetünk semmit.

„Azt képzelem, hogy Krisztián él”

Júlia asszony nincs jó lelki állapotban, képtelen elhinni, hogy az imádott fia nincs már az élők sorában.

– Nagyon nem vagyok jól, öt hónapja nincs egy percem sem, amikor elcsendesülnek a gondolataim. Minden nap azt képzelem, hogy Krisztián él… – mondta.

– Ilyeneket gondol az agyam. És azt is, hogy majd jön hozzám, csak most nagyon elfoglalt, amilyen régen volt. A hétvégén egyébként találkoztam a kisebb unokámmal – folytatta a gyászoló édesanya. – Emma nagyon aranyos kislány. Jó lenne, hogy gyakran tudnánk találkozni, hogy megismerjen, és kötődjön hozzám. Nagyon szeretném ezt és úgy érzem, hogy Mazsi is nyitott erre, vagyis ebben a témában igazán reményteli a helyzet köztünk – zárta a szavait Júlia asszony.