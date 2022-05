A legendás fotóművész, Keleti Éva tavaly augusztusban töltötte be a kilencvenedik életévét, de egyáltalán nem gondolkodik a visszavonuláson. Igaz, erre lehetőséget sem ad neki L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia ugyanis újabb kiállítást szervez - írja a Bors.

"Évával tavaly hozott össze a sors, amikor Pécsi Ildikó halála után egy kiállítást álmodtam meg azokból az ikonikus fotókból, amiket ő készített még a 60-as évek végén Ildikóról. Az a humoros, hogy eleinte nagyon tartottam tőle, hiszen ő mégiscsak a "keletiéva", hetekig fel se mertem hívni, majd amikor erőt vettem magamon, utána is úgy dolgoztam, mint egy kiskatona, hogy megfeleljek az elvárásainak. Mostanra pedig oda jutottunk, hogy hetente többször is beszélünk, illetve találkozunk.

Nagyon izgalmas kiállítás készül

Forrás: Facebook

A 91. születésnapjára szerettem volna egy kiállítást szervezni a képeiből, de az az igazság, hogy nem azt, amit már majd mindenki látott. Így jött az ötlet egy új témára, a címe Párban és a koncepció pedig híres párok, akik lehetnek szerelmesek, jó barátok, családtagok, színpadi játszótársak, de akár házi kedvencek is" - kezdte a Ripost-nak Csaba, hozzátéve, hogy a kiállítás augusztusban nyílik majd.

"Jó látni, hogy Éva nagyon aktív és együtt szervezzük le a fotózást az ismert művészekkel, akik között lesznek régi kedves barátok, kollégák, de az új generáció is megjelenik már. Elképesztő Éva munkabírása, energiája. Ha valakit felhívok és bemondom a nevét, illetve hogy miért hívom szinte mindenkinek megváltozik a hangja. Szerintem egyébként Éva valami jótündér titokban. Vagy lehet, nem is titokban. A kiállításon lesznek olyan fotók is, amik Éva archívumából kerültek elő és eddig például soha senki nem látta, hiába készült majd 60 éve a kép" - ecsetelte.