A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő a Retro Rádió Abaházi Presszójában nyilatkozott egészségügyi problémájáról – írja a Bors.

– Nem látok már jól, nem is vezetek. Nem gyógyítható szembetegségem van, makuladegenerációnak hívják – kezdte a színésznő, majd kifejtette, milyen hatással van ez a mindennapjaira.

– Mindenben korlátoz, nem tudok olvasni.

Nagyobb betűkkel kell nekem írni a színházi szövegkönyveket. Először csak egy kicsit nagyobbat kértem, mostanra már jóval nagyobbra van szükségem, hogy egyáltalán lássam. Így is már ötös szemüvegre van szükségem. Ez a betegség nem dioptriahiba. Minél nagyobb a betű, annál kisebb egységet töröl ki a szemem.

Forrás: Zih Zsolt / MTVA

– Most fejeztük be a Bogyó és Babócát, mert én mondtam, hogy egyre nehezebb már nekem ez az olvasás. Föl kell még mondanom egy-két mesét, ezek rajta vannak a tabletemen, ki kell nyomtatnom és fel kell nagyítanom őket, hogy be tudjam gyakorolni az olvasásukat – tette hozzá Pogány Judit.