Szombaton 16 órakor a világbajnokság legnagyobb meglepetése, a marokkói válogatott Portugáliával csap össze a spanyolok búcsúztatása után. Marokkó mindenkit meglepet érett, szervezett és fegyelmezett játékával. Először a csoportkörben előzték meg Horvátországot, valamint a négy évvel ezelőtt bronzérmes Belgiumot. A spanyolok még büntetőből sem tudták bevenni Bono kapuját, az „Atlasz oroszlánjai” azonban higgadtak maradtak, így történelmük legnagyobb sikerét érték el.

Amennyiben az álom tovább folytatódna, úgy minden idők legjobb afrikai vb-szereplését érnék el. Portugália kapcsán most is Cristiano Ronaldótól hangos a sajtó, az aranylabdás klasszis csak a padon kezdett Svájc ellen, a helyette bekerülő Goncalo Ramos pedig mesterhármassal és gólpasszal vette ki a részét a 6–1-es sikerből. Már olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Ronaldo csomagol és távozik, de ezt a portugál szövetség hivatalosan is cáfolta. Bár sok a zajos eset a portugál csapat és Ronaldo körül, eddig ennek a pályán negatív jelei nem voltak láthatóak, s bár Marokkó a tiszteletet kivívta, nagy meglepetés lenne, ha újabb skalpot gyűjtene be.

A másik ágon a címvédő Franciaország és az Eb-ezüstérmes Anglia csap össze szombat este 20 órakor. Franciaország szinte csapatnyi meghatározó játékosát veszítette el a világbajnokság előtt, mégis rendkívül magas szinten teljesít így is. A csoportkört kényelmesen vette Didier Deschampes csapata, a Tunézia elleni vereség belefért a végén, a nyolcaddöntőben viszont Kylian Mbappé vezetésével kivégezte Lengyelországot, a 3–1 még a lengyelekre nézve volt hízelgő. Olivier Giroud után újabb veterán legenda dönthet rekordot, hiszen amennyiben Hugo Lloris áll a kapuban, így 143 mérkőzéssel megelőzi az eddig élen álló Lilian Thuramot, akinek fia is a francia keret tagja egyébként.

Anglia szempontjából a kulcskérdés Mbappé kikapcsolása lesz, ami Kyle Walker számára adhatja fel a leckét, de a Manchester City védője megélt már pár nagy csatát. Jó hír Gareth Southgate számára, hogy a családi okok miatt hazautazó Raheem Sterling visszatérhet Katarba, és akár ott lehet a keretben a világbajnok ellen. Az angolok sem izzadtak meg eddig igazán a tornán, Szenegált nagyon simán verték 3–0-ra a 16 között, így ez lesz tulajdonképpen az első nagy megmérettetés mindkét együttesnek.