Valódi családok problémáira keres megoldást az új magyar sorozat (videó)

Elképesztő pszichológiai kísérletre vállalkozott nyolc család A mi kis családunk című vadonatúj realityben, amelynek ezentúl keddenként lesz az online premierje az egyik legnépszerűbb videómegosztón.

A családok problémáikat nem a pszichológus rendelőjében, hanem a saját otthonukban, kamerák előtt oldják meg az egyik legizgalmasabb pszichológiai módszerrel: a szerepcserével. A stílusteremtő nyolcrészes sorozatban hús-vér emberek valódi problémáikkal, életszituációikkal néznek szembe, amelyekre megoldás lehet a szerepcsere. Vagy mégsem?

Az igaz történetekkel a Life TV-s televíziós vetítés után most már online is találkozhatunk, így aki a tévében lemaradt volna róla, visszanézheti. A körülbelül félórás epizódokban a szerepcsere módszerével többek között arra is megoldást keresnek a családok, hogy miként lehet rávenni a lusta kamaszokat arra, hogy kivegyék a részüket a családi életből, de lesz olyan rész is, ahol épp az anya vagy az apa okozza a probléma forrását.

Az epizódokból:

A gyerekem az albérlőm! Folyton a gép előtt ülő kamaszok, akiket, mint a rendes albérlőket, csak ritkán látni. A Szabó család meglepő kísérletbe fog, hogy változtasson a helyzeten. Segítség, alig van itthon a férjem! A családi szerepcsere a boldog házasság titka? Kire ütött ez a gyerek? Egy család, ahol nincs megállás, mindenki edz, kivéve egyvalakit, a kamasz Kittit. Mit csinálsz, ha úgy érzed, kilógsz a sorból? Megőrjít az anyám! Jó ötlet egy fedél alatt lakni a szülőkkel felnőtt korban is? Egy biztos, olcsó és kényelmes. De megéri az árát?

Tekintse meg a sorozat első részét!

A mi kis családunk című új magyar sorozatban valódi családok igaz történeteivel találkozhatunk. A legelső rész már fel is került a csalad.hu portál YouTube-csatornájára, ahol a reality ezentúl minden kedden új premieradással jelentkezik. Elsőként Szabóék életébe nyerhetünk bepillantást, akik közül a két kamasz fiú természetesnek veszi, hogy családtagjaik mindig mindent megcsinálnak helyettük. Beválik-e a szerepcsere pszichológiája a két tininél, és vajon képesek lesznek-e változtatni hozzáállásukon, vagy marad minden a régiben? Az első epizódból kiderül!

Borítóképünk kivágás a fenti videóból