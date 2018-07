Szabó Gyuri bácsi: vigyék vissza az orvoslásba a népi gyógyászatot!

Szabó György, vagy ahogy a legtöbben ismerik, a bükki füvesember tavasszal töltötte be a 90. évet, kiváló egészségnek örvend, és a Vasárnap Reggelnek elmondta, mi az a néhány egyszerű, bárki által betartható jó tanács, amely szinte mindenkinek segíthet abban, hogy minél hosszabb és boldogabb életet tölthessen szerettei körében.

Tavasszal, áprilisban múlt 90 éves. Van valami titka?

Igazi titok nincsen. Kiskorom óta iszom a gyógyteákat. Egy időszak fiatal felnőtt koromban kimaradt, de aztán újra elkezdtem a nagymamám tanácsait követve teázni. Szerencsére jó a génállományom is. Mind a négy testvérem is jó egészségnek örvend és elmúlt már 80 éves. A jó levegő, a napsütés és a sok zöld is jót tesz, nyugtatja a lelket. De a belső békém is fontos. Évtizedekkel ezelőtt eldöntöttem, komoly akaraterőm van, hogy amennyire csak lehet, kerülöm a stresszt és az idegeskedést. A legtöbb ilyen helyzetet úgysem lehet megoldani, kár bosszankodni rajtuk. A tudósok szerint a génjeink alapján 140 évig is élhetnénk, de sajnos mi, magyarok különösen rövid életűek vagyunk.

Az étkezésre mennyire figyel?



Nagyon és régóta. Reggel sokat eszem, délben kevesebbet, este pedig alig vagy semmit. Az elmúlt két-három napban sem vacsoráztam, van egy pár kiló fölösleg rajtam, amit le szeretnék adni. Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt eszek, salátát és főzeléket. A retek az egyik kedvencem, de betartom a nagymamám figyelmeztetését, hogy a retek reggel méreg, délben étek, este meg orvosság.

Névjegy Szabó György, Gyuri bácsi Miskolcon született 1928. április 15-én. A „bükki füvesember” a magyar népi gyógyítás egyik legismertebb művelője, évente mintegy száz előadást tart a gyógynövényekről és azok különböző betegségek elleni hatásairól. Immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a rendkívül népszerű, sok ezer látogatót vonzó Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokat. Munkásságát számos díjjal ismerték el.

Említette, hogy nagy akaratereje van. Ez is segíti, hogy pozitívan szemlélje a világot?



Mindig alaposan átgondolok mindent, de ha elhatározok valamit, azt meg is csinálom.

Bánt meg döntést?



Visszagondolva egyetlen lényeges dolgot sem bántam meg. De a hitem is megóvott a rossz döntésektől.

Hogy ünnepelték a szülinapját?



A lányommal, az unokáimmal és a dédunokáimmal ünnepeltünk. A családom a legfontosabb. Évtizedek óta van egy olyan találkozó, amikor a távolabbi rokonok is összegyűlnek, tavaly 43-an ültük körbe az asztalt. Ez nagy boldogság.

Hogy telik egy napja?



Korán fekszem, kilenckor már ágyban vagyok, reggel pedig öt-hat között kelek. Sokat olvasok, de tévét csak ritkán nézek. Minden napomnak megvan a maga teendője, igyekszem jól beosztani az időmet és az erőmet. Szeretek az erdőben lenni, például ma fürtös mentát gyűjtöttem.

A nagymamájának meghatározó szerep jutott az életében, gyakran mesél róla.



Igen, nagyon sokat tanultam tőle a gyógynövényekről és a népgyógyászatról. A saját megemelkedett vérnyomásomat is például galagonyával kezelem, amiről tőle hallottam először. A galagonya az öreg szívek gyámolítója, mondogatta nagymama.

Mondta, hogy tudatosan kerüli a stresszt, de néha óhatatlan, hogy ennek ellenére is eléri az embert egy-két bosszúság. Ezt hogy kezeli?



A hamis cikkeken sem idegesítem fel magam, ezeket olyanok írják, akiket nem is ismerek. Egy dolog érdekel, hogy akik hozzám fordulnak, azoknak tudjak segíteni. A kuruzslás vádját sem értem, évszázadok teltek el, hogy nem voltak gyógyszerek, vagy ha volt is néhány betegségre, az embereknek nem volt rá pénzük. A természet erejével, a gyógynövények hatóanyagaival nagyon sok betegséget meg lehet gyógyítani. Ezt a WHO Pekingi nyilatkozata is kimondja, hogy kezdjék el az orvosok kutatni ezeket a hatóanyagokat és vigyék vissza az orvoslásba a népgyógyászati tudást. 1964-ig tanították is az egyetemeken a gyógynövénytant.

Van olyan módszer, amelyet a nagymamája is használt és ma is gyógyítanak vele?



Hogyne, például az iszapfürdő vagy a köpölyözés ma is használatos, nyilván kicsit másképpen. A holisztikus szemlélet és a természetes gyógymódok egyre népszerűbbek. Persze azt tudni kell, hogy a gyógynövényeknek is lehet mellékhatása, például a diólevélből készült teát csak 6 hétig lehet inni, mert kovasav halmozódik fel a vesében, ami káros. Az orbáncfű is remek antidepresszáns, de nem szabad például vérhigítóval együtt alkalmazni, mert a növényben is van ilyen hatóanyag, és ez veszélyes lehet. Az Egészségügyi Szakdolgozók Kongresszusán kaptam egy könyvet, ami arról szól, hogy az EU-ban volt egy vizsgálat 2011-2013 között, és azt állapították meg, hogy négy nem fertőző betegség terjed járványszerűen: a szív-és érrendszeri betegség, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rák és a COPD. Ez utóbbi egy időskori tüdőbetegség. Ezeknek a megelőzésére remek gyógynövények vannak.

Beszélgettünk a stresszről és a depresszióról, de legalább ennyire gyakori panasz az álmatlanság is. Arra mit ajánlana?



A macskagyökér nagyon jó altató és a levendula párna. De jó lenne, ha nem televíziót néznének az emberek lefekvéskor vagy az okostelefonjukat, hanem olvasnának, pihennének.

Nem beszéltünk róla, de mennyi ideje van mozogni, sétálni?

Igen, ezt valóban nem említettem meg a beszélgetésünk kezdetén, hogy mi is lehet a hosszú élet és a jó egészség titka, mert számomra a mindennapos mozgás olyan természetes, mint a légzés.

Nemrég megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

Ez nagy öröm volt, az indoklásban azt írták, hogy az előadásaimért, a munkásságomért és a több évtizedes népi gyógyászati tanácsadásaimért kaptam meg. De a legnagyobb öröm, hogy sok embernek tudtam segíteni, bíznak bennem, és szeretettel fordulnak hozzám, ez komoly visszajelzés számomra.

Borítókép: Szabó György bükki füvesember gyógynövénygyűjtés közben az erdőben

Forrás: Facebook