Sokan a járványhelyzet ellenére sem mondanak le az ünnepről

Még a racionális érvek ellenére is abban reménykedtünk húsvétra készülődve az elmúlt hetekben, hogy az ünnep napjait szeretteinkkel együtt tölthetjük majd: meglátogathatjuk szüleinket és a nagyszüleinket, elmehetünk a templomba, meglocsolhatjuk a lányokat.

Amikor ez a cikk íródik, úgy tűnik, nem így lesz. Hazánk továbbra is a tömeges megfertőződések küszöbén áll, ezért húsvét napjaiban is vigyáznunk kell magunkra, egymásra – éppen annak érdekében, hogy jövőre ismét együtt ünnepelhessünk.

Nagyhét eleji kérdésünk azt firtatta, a különleges helyzetben miként készülnek olvasóink a húsvétra.

Bár a helyzet nem éppen derűs, mégsem baj, ha ennek ellenére ápolgatjuk humorérzékünket. Erre is szükség van a vészterhes idők átvészeléséhez. Ezért két lehetőséget is megadtunk a lehetséges válaszok között azoknak, akik éppen nem a síró, hanem a nevető szemükkel tekintettek voksuk leadásakor a világba. Ők olvasóink 17%-át tették ki: 2% szavazatával azt állította, most festék helyett fertőtlenítővel fújja be a tojásokat, 15% pedig azt, hogy a nyuszi helyett a mentőszolgálat országosan kedvelt szóvivőjétől vár újabb Facebook-posztot – az ünnepre tekintettel, ha lehet, csibés szájmaszkban.

Addig is, amíg ez megérkezik, itt ajánljuk olvasóink figyelmébe Győrfi Pál egyik legutóbbi videóját:

Meglehetősen sokan, olvasóink 45%-a válaszolta kérdésünkre azt, hogy idén a húsvét is olyan lesz, mint az év többi napja, ezért nem is készül rá. Őket szeretnénk azzal biztatni, amit nyilván ők is tudnak, csak válaszadásukkor talán borúsabbnak látták az eget, hogy nem csak külsőségekből áll az ünnep, lélekben – és a modern technika segítségével virtuálisan – is ott lehetünk szeretteinkkel vagy a templomi közösséggel, és egy telefonhívás segítségével jelképesen is meglocsolhatjuk hölgyismerőseinket, akik biztosan megörülnek annak, hogy most is gondoltunk rájuk. Arról nem is szólva, hogy a húsvét legfontosabb üzenete, koronavírus ide vagy oda, mindenképpen derűre ad okot: Krisztus feltámadott!

Ezt tarthatja szem előtt a nehézségek közepette is a szavazók 38%-a. Ők, bármit diktáljon is a minket körülvevő világ, most is ünnepelni akarnak: idén is megfőzik és megfestik a tojást, elkészül a sonka, sőt még a templomban is ott lesznek az internetes, tévés és rádiós közvetítéseknek köszönhetően.

Borítókép: Védőmaszkos húsvéti csokinyuszik Genevieve Trepant csokoládékészítő-mester üzletében a belgiumi Lonzee városban 2020. április 3-án