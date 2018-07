Rendszeresen mozog vagy edz? Akkor ezt igya sportitalok helyett!

Átlagosan hat perccel hosszabb ideig hat, mint a drága italok, de még a pulzusra és a tejsavszint-küszöbre is pozitív hatással van: mi az?

A Család.hu adja hírül, hogy iráni kutatók szerint az egyszerű kakaó legalább annyira segíti a regenerálódást, mint az iparilag előállított porok.

Mint írják, a sportkiegészítők piaca már rég nem csak a konditeremben izmosodó bodybuildereknek kínál sportitalokat, hanem a félprofi, vagy teljesen amatőr hobbistáknak is: a kocogóktól a kerékpárosokon át a helyi tornákon induló baráti focitársaságokig. Különlegesen gyorsan felszívódó fehérjekivonat, speciális enzimek, élsportolókon tesztelt összetétel, értékes elektrolitok, gondosan válogatott vitaminok és ásványi anyagok – csak néhány azon számtalan összetevőből, amiket a sportturmixokba tesznek bele a gyártók.

Az ígért eredmény gyorsabb regeneráció, nagyobb teljesítmény és egészségesen fejlődő izomzat.

A Shahid Sadoughi Egyetem munkatársai azonban azt állítják, hogy még ennél is hatásosabb – és nem utolsó sorban olcsóbb – a kakaó.

A tudósok 12 korábbi kutatás adatait vetették össze, a nagyjából 150 résztvevő ezek mindegyikében kakaót ivott testedzés, például futás vagy biciklizés után. A korábban készült felmérésekben egyebek közt olyan adatokat rögzítettek, mint a pulzusszám és a fáradtságérzet. Az adatokból az derül ki, a kakaó átlagosan hat perccel hosszabb ideig hat, mint a drága italok, de még a pulzusra, a tejsavszint küszöbre is pozitív hatással van.

A felmérésről beszámoló Independent portálra hivatkozva a Család.hu cikke arra emlékeztet, hogy

a kakaó (aminek az alapja természetesen a tej) szénhidrátokat, fehérjét, zsírt, vizet és elektrolitokat is tartalmaz,

ezek mindegyike pedig fontos a sportolás kipihenésében. A felmérésekben részt vett emberek a kikérdezés előtt azt természetesen nem tudták, milyen italt kaptak, vaktesztet végeztettek velük. Így derült ki az, hogy a kakaó legalább annyira hatásos volt, mint a sportitalok. Ráadásul egyik speciális turmix sem maradt el jelentősen a placebótól, vagyis azon italoktól, amikben elméletileg semmilyen “különleges” élettani jelentőségű anyag sem volt.

“A kakaó minden olyan anyagot tartalmaz, ami az amatőr sportolók számára fontos lehet: a szénhidráttól a fehérjén át a vitaminokig” – magyarázta Amin Salehi-Abargouei kutatásvezető, hozzátéve,

nem muszáj hatalmas összegeket kifizetni mindenféle divatos termékekre,

amikor otthon, mindenkinek a saját konyhájában is rendelkezésre állnak az amatőrök számára legfontosabb testmozgás utáni anyagok.

A cikk felhívja rá a figyelmet, hogy mindemellett van variációs lehetőség is. Aki a csokis tejet inkább mellőzné, az a testmozgást lezárhatja egy jó gyümölcsturmixszal is: pár deciliter tejbe aprítva néhány barack, málna, áfonya, vagy banán – pár evőkanál mézzel – remek sportitalnak bizonyul! Bármivel is igyekezzen az ember a regenerációt segíteni, semmiképpen sem szabad megfeledkezni a nyári testedzés után a bőséges folyadékpótlásról, amire szinte minden tudományos szakember és kiegészítő-gyártó szerint is a legjobb a sima, természetes és adalékmentes ivóvíz.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Pexels