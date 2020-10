Olvasóink a járvány ellenére is megemlékeznek halottaikról

A halottak napja hetének első felében olvasói szavazásunk keretei között afelől tudakozódtunk, miként emlékeznek az emberek elhunyt szeretteikre a mostani helyzetben.

A válaszadók legnagyobb része, 47% százaléka nem változtat szokásain: ahogy máskor is szokta, most is rendbe teszi a sírokat, majd virágot visz és gyertyát gyújt hozzátartozóinak. Ha maszkot húznak és figyelnek a védőtávolság betartására, a szabad levegőn bizonyára nincs mitől tartaniuk még a halottak napi tömeg ellenére sem.

A szavazók 39 százaléka óvatosabb, talán a járvány által veszélyeztetettebb csoportok tagjai ők, ezért elkerülik a tömeget, és nem november 1-jén, hanem az azt megelőző vagy követő napokban látogatnak ki halottaik sírjához. Köszönjük nekik, hogy vigyáznak magukra és ezáltal mindenkire!

Kilenc százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy őket rokonaik nyughelyétől távolabb sodorta az élet, ezért a temetőbe most nem tudnak kimenni, de egy-egy gyertya otthoni meggyújtásával természetesen megemlékeznek szeretteikről.

Olvasóink 5 százaléka pedig még a templomba is betér ilyenkor. Milyen jól teszik! A halállal mindegyikünknek szembe kell néznie előbb vagy utóbb, és e ténnyel szemben csak a feltámadásba és az örök életbe vetett hit jelenthet reményt és vigaszt számunkra.