Hogyan teremtsünk békét magunk körül?

A Béke Világnapját már évtizedek óta ünnepeljük, 2000 óta pedig az ENSZ kezdeményezésére nemzetközileg is békevilágnappá vált január 1-e.

Ennek kapcsán a csalad.hu ajánl néhány ötletet, amelyekkel mi is békét varázsolhatunk az életünkbe.

A Béke Világnapja VI. Pál pápa nevéhez kötődik, aki 1986. január 1-én indította el ezt a kezdeményezést. Azóta pedig a mindenkori pápa a világhoz intézett üzenetében foglalja össze gondolatait minden év első napján. Arra hívja fel a figyelmet, az új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk mind önmagunkkal, mind pedig a szeretteinkkel és a világgal.

1. Tegyük meghittebbé a hangulatot

Nem véletlenül divatosak manapság az olyan idegen nyelvű kifejezések, mint a „zen” és a „chill”, vagy éppen a skandináv országokban igen népszerű „hygge”. Utóbbira még ki fogunk térni, amik viszont gyakorlati tanácsként szolgálhatnak a meghittség megteremtésében, azok a melegséget árasztó dekorációk és a különböző hangulatteremtő eszközök. Ilyenek például az illatgyertyák, illóolajok, kézzel készített díszek, otthonos bútorok, valamint minden olyan kiegészítő, amely növeli a komfortérzetet. Kinek egy könyvespolc, kinek egy bolyhos, puha takaró, vagy éppen egy házikedvenc láttán költözik béke a szívébe, a lényeg, hogy olyasmikkel vegyük körbe magunkat a mindennapokban, amelyek pozitív hatással vannak ránk.

2. Kommunikáljunk nyíltan egymással

A nagy feszültséget okozó nézeteltérések, viták és veszekedések sokszor félreértésekből fakadnak, egyszerűen elbeszélünk egymást mellett. A hosszantartó haragtartás pedig gátolja a belső békét, hiszen komoly stresszforrás, amely fizikai és lelki egészségünkre is rendkívül rossz hatással van. Beszélgessünk őszintén és forduljunk szeretettel egymás felé, ami pedig különösen fontos: sose feküdjünk le haraggal! Amennyiben pedig nem tudjuk magunk megoldani a családi vagy párkapcsolati problémáinkat, ne szégyelljük szakember segítségét kérni.

3. Fordítsuk a pesszimizmust optimizmussá

Az újév remek alkalmat biztosít arra, hogy kicsit számot vessünk, tervezzünk és nyissunk az új lehetőségek felé. Ez azt is jelenti, hogy végre leszámolhatunk rossz szokásainkkal, vagy javíthatunk azon tulajdonságainkon, amelyeket nem kedvelünk magunkban. Ilyen például a pesszimizmus, amit megpróbálhatunk optimizmussá alakítani. Apró lépésekben haladjunk, így nem tűnik majd megugorhatatlannak egy-egy akadály. Elsősorban a hozzáállásunkat kell átformálunk, így nagy megmérettetések előtt ezúttal arra gondoljunk, hogy sikerülni fog! Egészen biztos, hogy elsőre nem megy majd könnyen, de idővel beletanulunk.

4. Eresszük ki a gőzt

Sok esetben probléma az, hogy a család-munka-magánélet szentháromságában történő lavírozás során nincs sem időnk, sem pedig lehetőségünk kiereszteni időnként a fáradt gőzt. A stresszel való megküzdési technikák elsajátítása pedig elengedhetetlen, hiszen nélkülük olyanok lennénk, mint egy időzített bomba. Havonta egy masszázs nemcsak testi, hanem lelki felfrissülést is hoz, emellett pedig az aktív és rendszeres testmozgás is remek stresszűző, valamint zenével, lehetőségünkhöz mérten wellness hétvégével, vagy egy szombat esti kikapcsolódással is sokat tehetünk a kiegyensúlyozott mindennapokért.

5. Őrizzük meg nyugalmunkat

Eddig napi szinten sopánkodtunk a dugó miatt? Ettől az évtől kezdve számoljunk el 3-ig és vegyünk mély lélegzetet, ezzel is megelőzve, hogy idegessé váljunk. Azonnal haragra lobbantunk, ha valaki ellent mondott nekünk? Próbáljuk magunkat beleképzelni a másik helyzetébe is. A folyamatos aggódás képes éjjelünket-nappalunkat megkeseríteni, ezért a nyugalomra való törekvés is segíthet a lelki béke megtalálásában. Sajátítsunk el különböző relaxációs, azaz meditációs és légző technikákat és/vagy próbáljuk ki a jógát.

6. Támaszkodjunk a közösség erejére

Magyarországon nincs szavunk a már fentebb említett „hygge” kifejezésre, de lefordítva többnyire pozitív gondolkodásmódot, életérzést jelent, és szinte minden hygge-pillanat egy közösségi élményhez kapcsolódik. Része az otthonosság, a barátságosság és a jelen pillanat átélése. Ez különösen fontos, hiszen hajlamosak vagyunk vagy a múlton rágódni, vagy pedig a jövő miatt aggódni, a hygge érzés lényege viszont a „most” szépsége. A dánok nagyon odafigyelnek környezetükre és nem csak anyagi értelemben véve élnek jól, ugyanis Dániát Európa legboldogabb országának tartják. Miért ne hozhatnánk el ezt a boldogságot hazánkba is? Fogadjuk meg, hogy ebben az évben több alkalommal ülünk le kávézni a barátainkkal, szervezünk programokat a családdal, tartunk örömteli ebédeket, közös filmezéseket, társasjátékozást, vagy örömzenélést.

7. Szánjunk időt önmagunkra

A közösségi élményeken túl nem elhanyagolható az önmagunkra fordított idő, vagyis az „énidő” sem. Ilyenkor van lehetőségünk kicsit befelé fordulni, elmerülni a gondolatokban, jövőbeli tervekben, álmokban. Minden nap szánjunk minimum fél órát csak saját magunkra, amikor nem foglalkozunk senki mással. Lehet ez a reggeli kávé mellett, vagy egy esti habfürdőzés során, de úton munkába menet az autóban ülve is, amikor a kedvenc zenéinket hallgatjuk. Ilyenkor amellett, hogy minőségi időt töltünk saját magunkkal, ki is kapcsolódunk, feltöltődünk.

8. Mindig legyenek céljaink

Célok nélkül nincs fejlődés, előrelépés. Változás nélkül pedig nincs élet, hiszen körülöttünk minden folyamatos mozgásban van. Az állandóság nyomasztó érzése is okozhatja a lelki béke hiányát, ezért elengedhetetlen, hogy legyen mindig valami, amiért lehet dolgozni, küzdeni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, az apró célok ugyanolyan fontosak, mint a nagyobbak. Tegyünk félre némi pénzt egy tervezett utazásra, vagy valamire, amire nagyon vágyunk és alakítsuk úgy az életünket, hogy mindig legyen mire izgatottan várni, hiszen ez is inspirálóan hathat ránk.

