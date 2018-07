Ezekről a helyekről csodaszép kilátás tárul elénk a Balatonra

Több olyan kilátóhely van a magyar tenger körül, ahonnét garantált a tóra nyíló páratlan panoráma.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A likebalaton.hu összegyűjtötte a számára legkedvesebbeket.

Szépkilátó

A balatongyöröki Szépkilátó nem épített kilátótorony, hanem olyan domboldal a település határában, ahonnét varázslatos panorámában gyönyörködhetünk. A parkolóból néhány perces sétával elérhetjük azt a részt, amely már Eötvös Károlyt is megihlette balatoni utazása során. Nem véletlenül nevezte el a helyet Tündérországnak.

Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó

Szép időben Badacsonyig és Balatonkeneséig is ellátni ebből a különleges, hajó alakú épületből, amelynek árbóca a Balaton egyik legmagasabb épített kilátója. Hetven méter magasból lehet itt körülnézni a tó felett. A kilátótorony tetejére lifttel lehet feljutni, az épület akadálymentes. A kávézó teraszáról is csodálatos látvány tárul elénk, ráadásul az épületbe a kutyusok is beléphetnek. Egész évben nyitva tart, így az őszi, tavaszi és téli Balatont is megcsodálhatjuk innét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gömbkilátó

Balatonboglár különleges, emblematikus kilátójáról csodálatos látvány nyílik a környékre, megéri érte megmászni a Várdombot. A 15 méter átmérőjű, 240 háromszöglemez alkotta Gömb Zics László építész javaslatára díszkivilágítást kapott, amely még az északi partról is könnyen észrevehető. 2012 óta ismét látogatható ez a különös fémkilátó, amely Balatonboglár jelképe lett. Látogatásáért belépőt kell fizetni: felnőtteknek 300, gyerekeknek 250 forintot.

Somlyó-hegyi kilátó

Alsóörsön néhány perces sétával megközelíthető a páratlan panorámát kínáló Somlyó-hegyi kilátó. Bár már a nyolcvanas évektől állt itt elődje, a veszélyessé vált régi épület helyett 2015-ben újat építettek, amelyről a Balaton szinte teljes keleti medencéjének panorámája látható. A kiugró galériás, hatszög alaprajzú, 17,5 méter magas kilátó fenyőfából épült. A református templomtól indulva a temető melletti lépcsőn, vagy az alsóörsi bekötőúton kialakított parkolótól felsétálva érhetjük el.

A likebalaton mnkatársának videóját az alsóörsi kilátásról itt tudja megtekinteni:

A mencshelyi Kossuth-kilátó

Gyerekekkel akár egy félnapos kirándulást is érdemes a mencshelyi Kossuth-kilátóhoz tenni. Mesés a panoráma is, mert Tihanytól Badacsonyig ellátni, de vadregényes és kellemes a hozzá vezető út is. A nem túl meredek Vulkán tanösvény körbekerüli a Halom-hegyet, hogy a rajta járó közben a környék geológiáját is megismertetve jusson föl a csúcsra, ahol bazaltból kirakott Balaton-térképet is találunk, amely a környék tanúhegyeit is ábrázolja.

Borítókép: Havasi Gábor / Shutterstock