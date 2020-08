A lélekre is hat az új koronavírus

Az olasz kutatók által megfigyelt, Covid-19-en átesett 402 beteg több mint fele legalább egy ilyen rendellenséggel küszködött arányosan azzal, milyen súlyos koronavírus-fertőzésen estek át. A 265 férfit és 137 nőt a koronavírus-fertőzés miatti kezelés után egy hónappal vizsgálták meg az orvosok – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

– mondta Francesco Benedetti professzor, a kórház pszichiátriai és klinikai pszichobiológiai kutatócsoportjának vezetője.

A betegekkel folytatott beszélgetések és az állapotukról általuk kitöltött kérdőívek alapján az orvosok megállapították, hogy 28 százalékuk PTSD-ben, 31 százalék depresszióban, 32 százalék nyugtalanságban, 40 százalék álmatlanságban és 20 százalék rögeszmés kényszercselekvésben szenvedett – olvasható a Brain, Behavior and Immunity című tudományos folyóiratban ismertetett tanulmányban.

A kutatók kimutatták, hogy leginkább a nők szenvedtek nyugtalanságtól és depressziótól, annak ellenére, hogy koronavírus-fertőzésük kevésbé súlyos volt.

– mondta Benedetti professzor.

A kutatók azt is megállapították, hogy a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésen átesettek esetében kevésbé volt súlyos a pszichiátriai utóhatás, mint azoknál, akik a fertőzéssel nem kórházban birkóztak meg.

A Covid-19 pszichiátriai következményeit okozhatja mind az immunválasz a vírusfertőzésre, mind pedig a pszichológiai stressz tényezői, mint a stigma, a közösségi izoláció és az aggodalom amiatt, hogy megfertőzhetnek másokat – vélik a kutatók.

WHO: nem biztos, hogy lesz vakcina

A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony megoldást a koronavírus ellen – jelentette ki Genfben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Számos fejlesztés alatt álló oltóanyag van jelenleg a harmadik kísérleti fázisban, és azt reméljük, hogy több hatékony vakcina is elérhető lesz majd, amellyel megállíthatóvá válhat a koronavírus terjedése. Ugyanakkor pillanatnyilag még nincs meg a tökéletes megoldás, és nem kizárt, hogy olyat soha nem is találunk – fogalmazott a WHO vezetője.