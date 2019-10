Mesterséges intelligencia rekonstruálta az ismeretlen Picasso képet

Az új műalkotást Picasso egyik leghíresebb, az 1903-1904 közt – kék korszakában – festett, az Öreg gitáros nevet viselő festmény alatt találták meg. Ebben az időszakban a spanyol képzőművész szegénységben élt, és a kék szín használatával fejeztek ki azt az emocionális fájdalmat és elszigeteltséget, amit ebben az időszakban átélt. A Párizsban élő művész a szegénység miatt kényszerült arra, hogy újrahasznosítsa vásznait – olvasható a MIT Technology Rewiev cikkében.

A művészettörténészek régóta észrevették, hogy a festményen halványan feltűnik egy kísérteties női arckép is. A Chicago Művészeti Intézet – ahol a festmény ki volt állítva – restaurátorai 1998-ban röntgen- és infravörös képeket készítettek a festményről, és ekkor rajzolódott ki egy teljesen új alkotás, ami egy ülő nőt ábrázol, aki kinyújtja a bal karját.

