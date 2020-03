Apa lehet Csi Cej, a világ egyetlen barna óriáspandája

Először párosodott természetes módon a világ egyetlen barna óriáspandája, Csi Cej a Kína Sanhszi tartományában lévő Csinling pandakutató központ közlése szerint.

A barna-fehér hím óriáspanda 11 éves, ami emberi korra átszámítva fiatal felnőttnek felel meg. Csi Cej március 18-án párosodott az An An nevű nősténnyel – mondta el a központ állatorvosa.

Hozzátette:

a sikeres párosodás nem jelent automatikusan vemhességet is. A pandagondozók általában egészen addig nem tudják biztosan, várandós-e egy panda, míg nem születnek meg a bocsok.

A pandák jellemzően több mint egy partnerrel párosodnak. An An március 17-én így a központ egy másik hímjével is megtette.

Az állatorvos kiemelte:

a természetes úton történő nemzés esetében nagyobb a valószínűsége a vemhességnek, mint a mesterséges megtermékenyítéskor.

Az elmúlt évben a központ kutatói a reprodukciós siker érdekében elkezdték kiegészítő tápanyagokkal ellátni és erősítő fizikai tréningekkel fejleszteni a hímeket, valamint ellenőrizni a nőstények hormonszintjét.

