600 éves rejtély: még nem született ember, aki el tudta olvasni

Akárhonnan is nézzük, nincs is annál izgalmasabb, mint egy olyan könyvet birtokolni, amit még soha senki sem tudott elolvasni – sőt, még csak nem is sejtik, hogy milyen nyelven íródott. Vagy tán nem is a nyelvvel van baj, hanem kódolt a szöveg? Vagy tán átverés az egész? – teszi fel az izgalmas kérdést a Borsonline.

Hosszú ideje foglalkoztatja a tudósokat az utóbbi évszázadok egyik legérdekesebb, legrejtélyesebb könyve, a Voynich-kézirat. A több száz oldalas mű egykori tulajdonosáról, Wilfrid Michael Voynich amerikai könyvkereskedőről kapta a nevét, akihez 1912-ben került – azonban jóval régebbi. Egyes meghatározások szerint valamikor 1450 és 1520 körül írhatták – de hogy ki, milyen célból és milyen nyelven, nem tudni.

A több fejezetből álló könyv balról jobbra haladó, ismeretlen karakterekből álló szövegből és különös rajzokból épül fel. Ez utóbbiak kapcsán lehet csupán sejteni: valamiféle tudományos, csillagászati, gyógynövényekkel és alkímiával foglalkozó írás lehet, amit talán azért rejtjeleztek, hogy a szerzőjét ne vádolhassák meg boszorkánysággal.

A szöveget kódfejtők, nyelvszakértők, történészek és matematikusok próbálták feltörni – sikertelenül -, de a brit és az amerikai haditengerészet kódszakértőinek is beletört a bicskája.

Leonardóhoz kötik

Több tucat elmélet született arról, ki írta a lapokat és miért – ugyanakkor eddig még egy elmélet sem állta meg igazán a helyét. Van, aki szerint Roger Bacon ferences szerzetesnek köszönhetjük a szöveget, van, aki azon a véleményen van, hogy maga Voynich írta, míg más szerint a rejtélyekért, titkos tanokért és rejtjelezésért rajongó Leonardo da Vinci a szerző.

Ugyancsak tucatnyi elmélet született arról, hogy milyen nyelven/kóddal írták – itt azonban pontosan annyit jutottak előbbre a kéziratot vizsgálók, mint a szerző-kérdést illetően: azaz minden egyes elmélet rögtön meg is lett cáfolva valamilyen szinten. Van, aki szerint ez egy egzotikus természetes nyelv, míg más azt mondja, egy mesterséges nyelvet kreáltak a könyvhöz.

Születtek azonban meredekebb elméletek is: egyes feltételezések szerint természetfeletti lények üzenete a kézirat, amit szerzője önkívületi állapotban vetett papírra, és akár valamiféle próféciát is tartalmazhat.

Csak átverés az egész?

Van, aki szerint az egész szöveg egy hatalmas, több száz éves átverés: ha ugyanis eddig ennyi szakértőnek nem sikerült feltörnie a kódot, az egyszerűen azért van, mert nincs is mit feltörni. A csalás-elmélet hívei azzal magyarázzák a kamu szöveget, hogy a misztikus tanoknak és szövegeknek már a reneszánszban is hatalmas értéket tulajdonítottak. Így már akkor is egy kisebb vagyont érhetett egy olyan rejtélyes szöveg, amit senki sem tud megfejteni – azaz aki papírra vetette, csak jól meg akarta szedni vele magát.

Kérdés azonban, hogy miért vesződött vele ennyit? Ugyan az átverések nem újkeletűek – koránt sem azok! -, ám a korban hasonló kamu szövegekbe jóval kevesebb energiát fektettek, a csalás sokkal könnyebben leleplezhető. Ez a szöveg azonban egyszerűen túl sokrétű és túl átgondolt rendszer szerint íródott, hogy pusztán átverés legyen. (Számos szabályszerűséget figyeltek meg ugyanis a szövegben akár a szavak, akár az egyes karakterek előfordulását tekintve.)

Az utóbbi években is többen állították, hogy megfejtették a szöveget: minden egyes bejelentést hatalmas sajtóvisszhang követett, ennek ellenére egyik megfejtés sem tekinthető hitelesnek – mind hiányos, megkérdőjelezhető.

Noha a könyvet már első ismert tulajdonosa, a XVII. századi prágai alkimista Georg Baresch is úgy jellemezte, hogy csak haszontalanul foglalja a helyet a könyvtárában, azt jó pár éve rendszeresen kiadják különböző kiadók. Az Amazonról például 20 font körüli áron lehet megrendelni – és ennél a könyvnél (lássuk be!) tényleg mindegy, hogy melyik „nyelvű” kiadást birtokoljuk.

