A megfelelő mennyiségű díszpárna

Bevett szokás: a legtöbb kanapén két díszpárna, méghozzá a bútordarab két sarkában. Ez egyrészt azért nem szerencsés, mert szinte kizárt, hogy bármilyen módon szolgálja a kényelmünket, de vizuálisan is hagy kívánnivalót maga után. Nyilván függ a kanapé nagyságától, de két embernek nagyjából négy-öt párna kell ahhoz, hogy kényelmesen el tudjon helyezkedni - írja a Lakáskultúra.

A méret

A másik gyakran elkövetett hiba, hogy ugyanabban a méretben vásárolunk. Az egyforma méretű támaszokkal viszont nem sokra megyünk, hiszen nem teremtenek valódi kényelmet, és bután is néznek ki, pláne, ha katonásan sorakoznak egymás mellett. Az igazán jól kialakított kanapé-dekorban különböző méretű párnák szerepelnek: a nagyokat döntjük a szófa háttámlájának, a kisebbeket pedig a kényelem fokozására használjuk. Így is kell őket elhelyezni a kanapén: hátulra a nagyobbak kerülnek, a kisebbeket pedig azoknak támasztjuk. Természetesen jó kiegészítő lehet a mini-, illetve henger alakú díszpárna is.

Az anyagok

Nem szerencsés, ha a díszpárnáinkra egyforma huzat kerül: fantáziátlanságról és bátortalanságról árulkodik. A különböző méretek mellett bátran kísérletezzünk a különböző textúrákkal is. Egyáltalán nem baj, ha a lenvászon párnák mellé kerülnek darabok bársonyból, selyemből, vagy akár bőrből.

A minták

Akárcsak az anyagok esetében, a mintáknál is csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy milyen hatást érhetünk el a díszpárnákkal. A minimalista otthonban persze nem kell halmozni a mintákat, de még ebban az esetben is használhatunk legalább kétfélét. Minden más esetben annál egyedibb és hívogatóbb lesz a kanapénk, minél többféle, szép mintát látunk rajta. Fontos, hogy ezek témában és színben valamilyen módon harmonizáljanak, kivéve, ha abszolút maximalisták vagyunk – ezesetben bármit szabad.

A plédek

A kanapén összehajtott, hidegebb időben gyakran használatba vett plédek nem csupán funkciójukat töltik be, de egyben dísztárgyak is. Hiszen gondoljunk csak bele: e textilek java inkább a karfán, mint a fiókban pihen. Ezért is fontos, hogy mutatós plédeket válasszunk, és érdemes rájuk áldozni is: a filléres polár anyagból, illetve zseníliából készült darabok a legkevésbé sem elegánsak és csak arra jók, hogy hosszú téli autózásoknál a lábunkra terítsük őket. Vásároljunk gyapjú-, vagy pamutplédet, amely nem csak tartós, de emeli a helyiség esztétikai értékét. Ezek között is találhatunk mintásakat vagy egyszerűbbeket, a lényeg, hogy passzoljanak a szoba stílusához.

Borítókép: illusztráció