A magyarok karácsonyi szokásairól az IKEA Magyarország megbízásából az IPSOS piackutató cég készített felmérést idén novemberben, a reprezentatív kutatással.

A közlemény szerint a faállítási szokások mellett a kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok továbbra is inkább tradicionálisan húsos ételeket főznek az ünnepek alatt. A megkérdezettek 27 százaléka állítja, hogy soha nem főz húsmentesen karácsonykor, 51 százalék viszont néha ugyan húsmentes fogással is készül, de nem ez a fő szempont a menü kitalálásakor. Csupán a válaszadók 12,7 százaléka nyilatkozta, hogy minden évben húsmentesen főz, és hozzájuk csatlakozik a megkérdezettek további 8,1 százaléka, amennyiben vegetáriánus vagy vegán vendég érkezik hozzájuk. A húsmentes karácsony iránti nyitottság leginkább a 18-26 év közötti fiataloknál figyelhető meg a kutatás szerint.

Kiemelték, a magyarokra nem jellemző a karácsonyi ételpazarlás vagy az ünnepek alatt megemelkedett élelmiszer-hulladék előállítás. Ugyanis a válaszadók 41,7 százaléka lefagyasztja, és később fogyasztja el a karácsonyról megmaradt fogásokat, míg a felmérésben résztvevők 36 százaléka saját bevallása szerint úgy főz, hogy egyáltalán nem is hagy maradékot.

A kutatásból azonban az is kiderült, hogy a válaszadók 66 százaléka általában klasszikus karácsonyi csomagolópapírt használ, ami az ajándékról letépve sokszor egyből a szemetesben landol. Ugyanakkor megállapították, hogy a magyarok 44,6 százaléka dönt olyan ajándéktasak vagy ajándékdoboz mellett, amit a következő évben újra használni lehet.

Sőt minden tizedik ember már kifejezetten újrahasznosítható csomagolópapírt vásárol. A megkérdezettek mindössze 13 százaléka állítja, hogy inkább be sem csomagolja az ajándékokat.

Hozzátették, a válaszadók 54 százaléka, bevallása szerint néha készít saját kezűleg ajándékot, használt darabokban azonban nem szívesen gondolkodnak, a megkérdezettek 64 százalékuk soha nem szokott másodkézből ajándékozni.

