Törölte fotóit az Instagramról az Instagram alapítója

Kevin Systrom, a képmegosztó közösségi oldal társalapítója az összes fotóját törölte, amit az elmúlt 18 hónapban posztolt az Instagramra. Az Instagram volt vezérigazgatójának oldaláról egyszer csak eltűnt az összes kép tavaly májusig visszamenően. A web persze árulkodik: a Wayback Machine mutatja a tizennégy törölt képet.

Az utolsó kép, amit Systrom az Instagram oldalán hagyott, egy San Franciscó-i séta alatt készített szelfi a kislányával 2018 májusban.

Az Instagram közösségi oldalt 2010-ben alapította Kevin Systrom, aki 2018 áprilisig a cég vezérigazgatója is volt, valamint Mike Krieger, a vállalat technikai igazgatója. Az oldal felhasználóinak száma hamar felszaladt egymilliárdra – talán ebből a számból jött az ötlet, hogy Mark Zuckerberg pontosan egymilliárd dollárt kínált és végül fizetett is az oldalért.

Az Instagram két alapítója a kiszivárgott hírek szerint úgy érezte, hogy a Facebook nem tartja tiszteletben a függetlenségüket és ez egyre növekvő feszültséghez vezetett Zuckerberggel.

Az alapítók akkor igen visszafogott hangú üzenetben egyszerre jelentették be kilépésüket.

Egyébként 2018 áprilisban hagyta ott Zuckerberg cégét Jan Koum, a WhatsApp vezérigazgatója is: a mobiltelefonos üzenetküldőért neki 2014-ben már 19 milliárd dollárt fizetett a Facebook.

Koum nem volt olyan diszkrét, mint az Instagram alapítói: ő kitálalt a nyilvánosságnak. Elmondta, hogy a csevegőalkalmazás felhasználóinak azt az ígéretet tették, továbbra is önállóan működik majd tovább – sem az alkalmazás működésében, sem az üzleti modelljében nem lesz változás. Ehhez képest a Facebook bedarálta saját hirdetésekkel zsúfolt üzletébe a programot. Módosították a WhatsApp felhasználási feltételeit, a felhasználói adatbázisát pedig egyesítették Facebookéval.

A Forbesnak interjút adó másik WhatsApp-alapító, Brian Acton előző év novemberben lépett ki, és csatlakozott a #DeleteFacebook kampányhoz.

– mondta Brian Acton Zuckerbergről.

Kevin Systromnak nyilván szintén elege van Mark Zuckerberg üzletvezetési gyakorlatából.

A minap, november elején kapott egy kérdést Dylan Byerstől, az NBC News riporterétől, aki arról faggatta, hogy eladná-e az Instagramot újra. Systrom válasza:

„Ha valaki jönne, és kínálna egymilliárd dollárt tizenegy emberért, te mit mondanál?”

Kevin Systrom on whether he’d do Facebook-Instagram acquisition again: “When someone comes and offers you a billion dollars for 11 people, what do you say?”#DealBook

— Dylan Byers (@DylanByers) 2019. november 6.