Megállíthatatlan az elektromos robogók forradalma

A dugóban araszolásból és a drága benzinből egyre több embernek van elege, és ha már átülnek egy motorra, az legyen zöld – véli Pusztai József, a legnagyobb magyar elektromosmotor-kereskedés, az ElektroBiker tulajdonosa. Minőségi e-robogót egymillió forint alatt nem kapni, de mivel a havi üzemeltetési díj nagyjából egy BKV-bérlet ára, mindennapos használattal hamar megtérülhet a beruházás.

A legnagyobb hazai elektromosmotor-kereskedést, az ElektroBikert két évvel ezelőtt az a motiváció hívta életre, hogy a többlábonállás lehetőségét kereste a Tiszta Energiák Kft., amely addigra már a napelemes piac minden szegmensében megerősítette pozícióit, vállalati és lakossági igényeket kiszolgálva, kis- és nagykereskedőként egyaránt.

„Azt tapasztaltam, hogy akinek napeleme van, annak előbb-utóbb lesz elektromos járműve, és ez fordítva is igaz” – mondta a Figyelőnek Pusztai József, az ElektroBiker alapító-tulajdonosa. Kézenfekvő volt a választás, miután nemcsak a villanyautók, hanem a kerékpárok, a pedelecek piaca is relatíve telített volt, az elektromos motoroknál viszont volt mozgástér.

Nyolcéves volt a szakember, amikor az édesapja megtanította motorozni a szocializmus alkonyán klasszikus, Simson S50-es modellen, amiről akkor még a lába sem ért le a földig, de persze ült a szintén sokaknak régi ismerős Babettán is.

„Ahogy nőttem, úgy nőttek velem együtt a motorok is, a Jawa, MZ, Ural trió egyik tagját sem kell bemutatni a műfaj szerelmeseinek”

– idézte fel Pusztai József, aki huszonévesen jellemzően japán gyártmányú vasparipákon száguldozott. A nagyobb sportmotorok után állt 250 köbcentis terep Honda és 690-es KTM is a garázsában, ma már a sebesség hajhászása helyett inkább a terep-túramotorozás tölti ki a szabadidejét. Szívesen jár le a Balkánra, egy Ducati Desert Sled nyergében.

Nem a legolcsóbb termékek forgalmazására törekednek, sokkal inkább elérhető áron kínálnának magas minőséget, ezért az 1 és 3 millió forint közti kategóriát lőtték be – a kisebb robogóktól a rendszámos nagymotorokig. Bár vannak a piacon 8-10 milliós vagy afeletti példányok is, úgy ítélték meg, hogy az 1-3 milliós sávban tökéletesen le lehet fedni a városi és elővárosi közlekedés igényeit. „Egy egymillió forintos elektromos segédmotoros kerékpár esetében csak az ár egyik fele maga a motor, a másik az akkumulátor.

Az utóbbi megbízhatóságát kockáztatja, aki ennél olcsóbbat vesz, hamar kiderül, hogy ezen nem lehet büntetlenül spórolni.

Az ElektroBiker kínálatában a kínai és a spanyol modellek a legjellemzőbbek. Akadt olyan nagy, ismert gyártó, amellyel azért nem bútortoztak össze, mert az a benzines változatokat is be akarta hozni, Pusztaiék azonban kitartottak az alapelvük mellett, miszerint csak elektromos motorokkal foglalkoznak.

„Mindenevő vagyok, de rá kellett jönnöm, hogy a motorosok többsége konzervatív, kevésbé nyitott az újdonságokra. Őket nehéz megszólítani, éppen ezért az új ügyfelek többsége egyelőre abból a körből kerül ki, amelynek elege van a dugóban araszolásból, a drága benzinből, és ha már átül egy motorra, az legyen zöld” – vázolta fel az ElektroBiker atyja.

Kifejtette, hogy

míg egy elektromos autó tízmillió forint, addig egy e-robogó csak egymillió, a havi üzemeltetési díja pedig egy BKV-bérlet árával vetekszik, ráadásul az egyórás autóút napszaktól függetlenül két keréken legfeljebb 25-30 perc a városban.

A költségekben mért szakadéknyi különbséget úgy vezette le Pusztai József, hogy egy zöld kismotor 4,5 kilowattórából megtesz 100 kilométert is, ami nem kerül többe 200 forintnál, ezzel szemben egy hagyományos, benzines verzió, ha csak 3 litert is fogyaszt hasonló menetdinamikával 100-on, a magas üzemanyagár miatt máris elvisz 1500 forintot. Az utóbbiban mindemellett azért illik évente olajat is cserélni, az egyéb karbantartási kiadásokról nem beszélve, az elektromos motorhoz viszont nem kell hozzányúlni, még a fékpofa is lassabban fogy el.

„És hogy hiányzik-e a hangja? Nem! Csak a praktikumot látom: kényelmes, gyors, nem berreg, nem kell tankolgatnom, csak hazamegyek, bedugom a konnektorba, és kész”

– vázolta a szakember. Úgy véli, a szegmens organikus növekedése sem lebecsülendő, amíg azonban ilyen drága az akkumulátor, érdemes lenne több célzott támogatási programot indítani. Ennek szükségességére már korábban felhívták a figyelmet, a szakmai javaslatok részben meghallgatásra is találtak. Az első teljes üzleti év a 2020-as volt az ElektroBikernél:

bő 200 motor értékesítésével csaknem 250 millió forintos forgalmat értek el.

A Covid-válság miatt az idén csak stagnálásról számolhatnak be. Pusztai József úgy látja, ebben a szűk szegmensben az ország legnagyobb elektromosmotor-kereskedésével a háta mögött is távoli cél az 1 milliárd forintos árbevétel, a duplázást, vagyis az 500 millió körüli eladást viszont két-három éven belül reálisnak tartja. Akad egy-két szintén elhivatott disztribúciós partner, de elsősorban nem a nagy-, hanem a kiskereskedelemre építenek, amit a pluszszolgáltatások, így a saját szerviz megléte is erősít. „Átalakítunk, tuningolunk, akkumulátort építünk, bármit megcsinálunk házon belül. És ami persze a motoros társadalomnak leginkább a sajátja: igyekszünk baráti légkört, klubhangulatot kialakítani.”

Borítókép: Pusztai József