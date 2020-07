A mars- és a holdjárók maratoni versenyének győztese

Mint beszámoltunk, múlt héten csütörtökön bocsátották fel a Tienven (Égi kérdések) elnevezésű kínai űrhajót a Hosszú Menetelés-5 hordozórakéta segítségével. Az expedíció várhatóan 2021 februárjában érhet a vörös bolygó vonzáskörébe:

A bolygón pedig a Curiosity (Kíváncsiság) nevű, ma is működő amerikai marsjáró felvételei szerint ilyen terep fogadja a rovert.

Surface of Mars captured by the Curiosity rover 🔴

It s 🤯 , I m looking at another planet. Millions of miles away. In space. I am looking at the surface of a planet people only managed to peek a few hundred years ago. The world is tiny compared to what s out there. @elonmusk pic.twitter.com/MlzUMugjwd

— Pranay Pathole (@PPathole) July 20, 2020