Az új, magyar tulajdonosok célja a felhasználóik védelmében már most is helyi ügyfélszolgálattal rendelkező, Jófogás, Vatera.hu, Használtautó.hu és ingatlan.com piacterekkel, hogy világszínvonalú működéssel és hazai szívvel – és szürkeállománnyal – vegyék fel a versenyt a globális szereplőkkel. Az ingatlan.com portfóliójának része a money.hu nevű, banki, pénzügyi és biztosítási termékek összehasonlítását kínáló oldal is, melynek szolgáltatásai tökéletesen passzolnak a piacterekéhez.

Az Adevinta magyar leányvállalatának felvásárlásához a felvásárló felek a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram államilag támogatott, kedvező kamatozású hitelét is igénybe vették.