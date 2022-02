A Google segítségül összegyűjtött néhány tippet az utolsó előtti pillanatra, hogy meglephessük azt, akit szeretünk.

Már az előző héten elkezdődött a készülődés a Valentin-napra és ahogy mindig, idén is megugrottak az év legromantikusabb napjához kapcsolódó keresések a Google Keresőben. Az adatokból az is kiderül, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az előző 7 nap legnépszerűbb, Magyarországról indított Valentin-nappal kapcsolatos keresései között az ajándék vezetett, de sokan filmötleteket, szálláshelyet, étterem javaslatokat kerestek.

Aki mégis elfelejtette volna, íme, a keresőóriás last minute ötletei.

Utazás a nappaliból

A Google Arts & Culture különleges összeállítást készített Valentin-napra, amelynek hála egy szórakoztató és tanulságos online kiállításon keresztül vehetünk leckéket közösen a szerelemről, a Street View segítségével pedig virtuális utazáson vehetünk részt a világ olyan romantikus helyeire, mint az Eiffel-torony, a Taj Mahal vagy a Sóhajok hídja. A Google Arts & Culture egy másik kiállításában sorra vehetjük a művészettörténelem leghíresebb csókjait, vagy akár azt is végigkövethetjük, hogyan változott a Valentin-napi üdvözlőkártyák története.

Üdvözlőkártya digitálisan

Ha pedig üdvözlőkártyák, a kiállítás jó inspiráció lehet egy saját digitális kártya elkészítéséhez a Google Slides-ban. Ez kifejezetten hasznos lehetőség, ha a Valentin-napot éppen nem tudjuk együtt tölteni. Olyan digitális diavetítés, amely tele van fényképekkel, videókkal és jegyzetekkel, nemcsak személyes ajándék, de könnyen és gyorsan összeállítható.

Játék közösen

Játékos hangulatban szeretné tölteni az ünnepet? Egy személyre szabott kvíznél nincs is szórakoztatóbb. A Google Űrlapok segítségével könnyen elkészíthető a saját kvíz és akár képeket is hozzá lehet adni. Kettesben pedig ez is szórakoztatóbb.