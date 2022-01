Ma azonban ezek az eszközök már gyakorlatilag mindenhol ott lehetnek: a nyaraláskor bérelt apartmanoktól a drága szállodai szobákig, az irodától az edzőteremig, sőt akár még a saját otthonunkból is online streamelhetnek minket.

Vegyük észre a rejtett kamerát az alábbi plüssjátékon!

Egy profi megoldás persze ennyire sem látszik. Jogosan merül fel a kérdés tehát, hogy hogyan vehetjük észre ezeket az eszközöket.

A szakértők folyamatosan dolgoznak azon, hogy az egyszerű utazó számára is elérhető megoldást biztosítsanak. Egy szingapúri tudósók által kifejlesztett új módszer segítségével például mi is kiszúrhatjuk a rejtett kamerákat környezetünkben. Az új módszer az LAPD vagy Laser-Assisted Photography Detection, azaz a lézeres fényképfelismerés.

Az új technológia alapja a ToF szenzor vagy ToF kamera, amely olyan telefonos funkciókat használ fel, mint az arcfelismerés, mimikák lekövetése vagy különleges fényképes effektek. A LAPD projekten dolgozó kutatók arra jöttek rá, hogy a ToF szenzor lézerre alapuló technikája hatékonyan kutatja fel a kémkamerákat is, ugyanis az érzékelő által kibocsátott fény visszaverődik a lencsékről, amelyről felismerhetővé válnak a jogsértő eszközök.

Tökéletesítve az új módszert, a fejlesztők olyan tulajdonságokkal ruházták fel az LAPD-alkalmazást, amelyek tájékoztatnak bennünket a tárgyak keresésének optimális hatótávolságáról, szelektálják az egyéb, irreleváns idegen jeleket és csökkentik a hamis pozitív eredmények arányát.

A lenyűgöző eredmények ellenére a közeljövőben sajnos még nem fogunk LAPD-alkalmazást látni az App Store-ban vagy a Google Play-en. Ám addig is a Kaspersky szakértői néhány olyan módszert osztanak meg, amellyel akár mi is kiszúrhatjuk a rejtett eszközöket:

- Keressen fel egy szakembert – ez a legmegbízhatóbb megoldás.

- Vásároljon optikai detektort vagy más, rejtett kamerák felderítésére szolgáló berendezést, amelyekkel saját maga is ellenőrizheti az egyes helyiségeket.

- Sok esetben az okostelefon fényképezője és egy zseblámpa is elég. Sötétítsen be a szobában, kapcsolja be a zseblámpát és a telefon kameráját is, és irányítsa őket arra a helyre, ahol Ön szerint egy rejtett eszköz lapulhat. Ha a gyanúja helyes, akkor az okostelefon képernyőjén látni fogja a vakító fényt. Ha nem tudja egyszerre használni a telefon kameráját és az elemlámpáját, akkor használjon egy külön zseblámpát is.

- Egyes appok is képesek megtalálni a rejtett eszközöket. Ilyen, mint például a Glint Finder, ami a lencse tükröződése alapján találja meg a rejtett eszközöket.

