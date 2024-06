Az emberi tudatlanság határtalan, de néha legalább hírnévvel jár. Történt ugyanis nemrégiben, valahol az amerikai Dél-Dakotában, hogy egy családi összejövetelen fekete medve húsából készült kebab volt a menü. Amivel – bár a mi szájízünknek bizonyára fura – nincs is semmi gond, hiszen a világ számos pontján fogyasztják a medve húsát. Csakhogy az említett társaság nem főzte meg kellőképpen húst, így trichinellózis-fertőzés alakult ki a társaság nyolc tagja közül hatnál. És mint írták egy szaklapban, ezek a parazita orsóférgek az embereket is képesek megfertőzni. Szerencsére az érintettek már felépültek, de ezek után talán kétszer is meggondolják, hogy miből is készüljön az a kebab.

Kebab

Forrás: shutterstock.com / illusztráció