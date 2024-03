Nem vagyok egy piperkőc, ám soha nem megyek ki az utcára gyűrött ruhában vagy koszos cipőben. A hazai módit, a szétmosott pólót, a lötyögő farmernadrágot, a kitaposott sportcipőt viselő férfitársaimról eléggé sarkos a véleményem, nem különben a slamposan öltözködő hölgyekről, akinek kinézete meghazudtolja női mivoltukat. Sokan úgy mennek be a moziba vagy éppen a színházba, mintha a sarki közértbe ugranának le tejért vagy kenyérért. Azt mondják, nem a ruha teszi az embert, de valljuk be, ez hazugság. A megjelenés bizony sokat nyom a latba. A jól öltözöttség, az ápoltság nem elsősorban környezetünknek szól, ne feledjük, hogy ruháink személyiségünkről, saját magunkról alkotott véleményünkről is árulkodnak.

A ruha teszi az embert?

Fotó: shutterstock.com / illusztráció