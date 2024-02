Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Hétfő kora reggel akár „befagyhatott a szájuk” a pacsirtáknak, hiszen igen sok helyen mutattak mínuszokat a hőmérők. Zsuzsanna-napjáról azt tartják, ha nem szólalnak meg a pacsirták, akkor a hideg idő még tovább tart, de a népi megfigyelések szerint ha a magasban szálló, éles hangú kismadarak dalra fakadnak, akkor közeleg a kikelet. Nem figyeltem tegnap a madarak énekét és az időjárási előrejelzéseket sem, de a saját megfigyeléseim is azt támasztják alá, hogy a téliesebb időt hamarosan felváltja a tavasziasabb. Mindebből persze nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de a február már eddig is rekordenyhe volt. A hozzáértők szerint akár hónyuszira is számíthatunk húsvétkor, de csokinyuszikra biztosan, mert azok már ellepték a boltok polcait.