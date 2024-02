Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Ma már szinte elképzelhetetlen az élet internet és okoseszközök nélkül. Használatuknak természetesen vannak árnyoldalai is, és az sem kérdés, hogy a technológiának megvannak a maga előnyei. A gyermekeink is ebbe nőnek bele. Némelyek még járni sem tudnak, de már magabiztosan kapcsolják be a kedvenc meséjüket a család valamelyik okoseszközén. Lássuk be, hogy a mi felnőtt életünket is sok téren megkönnyítette a digitális világ. Például nem kell hosszú sorokban állva arra várni, hogy kifizethessük a számláinkat, mert egy-egy tranzakciót akár pár perc alatt online is elintézhetünk.

Nagy kérdés azonban, hogy mikor kapjon saját okoseszközt egy gyermek. A baráti társaságomban mostanában több szülőpárt is foglalkoztat ez a kérdés. Persze nem mindenben értenek egyet, de abban biztos vagyok, hogy mindannyian a legjobbat akarják nyújtani a gyermekeiknek. Alapvetően szerintem két szülőtípusról beszélhetünk. Azokról, akik ellenzik a korai okoseszközök használatát, és azokról, akik elfogadhatónak tartják azt is, hogy a kicsik evés közben kütyüzzenek. Azt hiszem, innen indul el minden, ez a hozzáállás határozza meg általában később azt is, hogy hogyan és mikor adnak például okostelefont a gyermeknek ajándékba. De természetesen az újratervezés lehetősége mindig fennáll. A szülők nevelési elvei a körülményeknek köszönhetően sokszor megváltoznak.

Így történt az egyik ismerősünk családjában is, ahol elhatározták, hogy a gyermeknek 15 éves koráig nem vesznek telefont. Azonban a kislány jóval korábban kapta meg a hőn áhított eszközt, ugyanis a szülei rájöttek arra, hogy a gyermeknek valóban szüksége van a telefonra, hogy például tartani tudja velük a kapcsolatot. Viszont a telefonozással kapcsolatban fontos szabályokat állítottak fel. Például az ő családjukban evés közben senki sem nyomkodja a telefonját. Fontosnak tartom kiemelni azt a szót, hogy „senki”! Ugyanis nekünk, szülőknek nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy példával járjunk a kicsik előtt. Ha mi is folyton a neten lógunk, akkor ők is ezt fogják tenni.

Én úgy gondolom, hogy a mai gyerekek előtt fokozatosan kell kitárni a digitális világ kapuját, nem jó, ha túlzásokba esünk. Lépésről lépésre kell haladnunk, és meg kell tanítani nekik a legfontosabb szabályokat, pont úgy, mint ahogy az élet más területein is tesszük.