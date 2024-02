Ahány ember, annyiféle párkapcsolat létezik. Vannak olyan teóriák, melyek alapján önmagunk is következtetni tudunk annak minőségére, tartósságára, működőképességére. Az egyik ilyen a TikTok-on terjedő narancshéjelmélet, ami miatt egyre többen fordítanak hátat egymásnak.

Az elmélet lényege, hogy egy egészséges párkapcsolatban alapvető, hogy apró gesztusokkal ki tudjuk fejezni egymás iránti gondoskodásunkat, szeretetünket, elkötelezettségünket. Ilyen apróság például egy narancs meghámozása, amit mi is meg tudunk tenni. Amennyiben partnerünk szó nélkül hajlandó rá, jót jelent, ha nem, az intő jel lehet. Ha nem képes egy apró szívességre, vélhetően a nagyobb dolgokban sem fog majd segítő jobbot nyújtani.

Magam is azt tartom, hogy a jó kapcsolat alapja az egymásra figyelés, az apró gesztusok, az ok nélküli kényeztetés, amivel ki tudjuk fejezni érzelmeinket. A figyelmesség és törődés ékes példája lehet egy, a kedvesed táskájába rejtett szerelmes levél, vagy édesség, egy forró fürdő elkészítése, akár a narancs megpucolása is. A lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen, a lényeg az, hogy ne szégyelljük kimutatni, mennyire fontos nekünk a párunk.

Bár a narancshéjelmélet kétségkívül jelzés értékű lehet, mégsem szabad végzetes következtetéseket levonni. Mielőtt lapulevelet kötnénk kedvesünk talpára érdemes kicsit magunkba szállni, annak tudatában, hogy mindig kettőn áll a vásár. Úgy gondolom, ha az emberek mégis kipróbálják a manapság oly népszerű teóriát, némi fenntartással kezeljék a partnerük reakcióját, és ne kizárólag az elmélet alapján határozzák meg a kapcsolatuk erősségét.