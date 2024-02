A hazai lottótörténet legnagyobb nyereményét vitte el valaki az ötös lottón. A telitalálattal csaknem 6,5 milliárd forint vagyonra tett szert az ismeretlen. Az előző két mondatban szándékosan kerültem ki a „szerencsés” jelzőt, ugyanis nem tudhatjuk, hogy mekkora szerencse ez, vagy éppen az ellenkezője. A lottónyertesek átka kifejezés jutott eszembe akkor, amikor olvastam a hírt, hogy elvitték a rekordnyereményt. Ismert, hogy nagyon sok esetben, talán túlnyomó részben is közép vagy hosszú távon inkább átoknak bizonyul a nagy nyeremény. A hirtelen, munka nélkül érkező hatalmas vagyon megnyomoríthatja az életet – ahogy ezt tette számos lottónyertessel. Nagy részük néhány éven belül mélyebbre került, mint a mesés összeg megnyerése előtt volt, teljesen elszegényedve, és más értelemben is tönkretéve. Sokan valamilyen függőségtől is szenvednek, míg többen öngyilkosok lettek. A személyes kapcsolataik tönkrementek. Megjelentek a haszonleső hiénák a környezetükben, akik érdekeiken keresztül látták az egyént és nem önmagáért.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

És ott van az a tény is, hogy csak bizonyos anyagi és társadalmi emelkedést tud kezelni a személyiség jelentős károsodások nélkül, és az egy-két anyagi osztályt jelent, ráadásul azt is úgy, ha a mobilitás fokozatosan történik. Az egy csapásra a felső tízezer, vagy inkább a felső ezer körébe kerülés véleményem szerint egzisztenciális keszonbetegséghez vezethet. Csak nagyon érett, stabil identitással, értékrenddel bíró személyiségnek van esélye nagyobb károsodás nélkül túlélni ezt a helyzetet. Kezelni kell a kezdeti eufória után hamar megjelenő célvesztést: szinte nincs már egy jövőbeni cél, amiért érdemes lenne dolgozni. Akkor ott a vagyon megtartásának nyűgje, ami sokkal nagyobb probléma, mint elsőre gondolnánk. Az újdonsült milliárdosnak arra is nagyon ügyelnie kell, hogy kivel osztja meg örömét.

Mindezeket figyelembe véve nem biztos, hogy az anyagi könnyebbség ellensúlyozza a más területeken jelentkező nehézségeket. Mindazonáltal kívánom a nyertesnek, hogy örüljön vagyonának, és élvezze azt. De főként azt kívánom, hogy az Isten óvja a következményektől.