Nem vagyok sportrajongó, egyetlen kivétel van, az a Forma–1. Engem sosem a csapat érdekelt, hanem maga pilóta. Jó ideje Hamiltont kedvelem, neki szurkolok. Nem egyszer vitáztam már rajongókkal, akik más pilótát részesítettek előnyben, de intelligens módon. Most a ferraris szerződése kapcsán viszont egy olyan esetbe futottam bele, ami majdnem arra késztetett, hogy keményen visszaszóljak. Végül győzött az intelligenciám. Az illető, amikor megismertem évekkel ezelőtt, még maga is Hamilton rajongó volt, aztán áttért Verstappenre. Ezzel nincs is gond, de – internetes kanapéhuszárként – olyan szavakkal illette most Hamiltont, a sporteredményeit megkérdőjelezve, mely rendesen felidegesített. Már majdnem írtam neki a poszt alá, de nyeltem egyet. Ahogyan Hamilton, úgy én is intelligensebb vagyok, sem hogy lealacsonyodjak az alpári viselkedéshez.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció