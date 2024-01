A hétvégén kiadós hóesésben lehetett részünk. A szomszéd gyerekek szerint a várva várt hóval végre megérkezett a tél legjobb része. S bár a szép hótakaró Kecskeméten nem tartott sokáig, azok akik siettek, jót mókázhattak a gyönyörű téli környezetben.

Érdekes volt látni, hogy a szürkének mondható hétköznapok után a hóeséssel megérkezett a vidámság is az emberek életébe. Régen láttam egyszerre ennyi embert mosolyogni. A szülők önfeledten hógolyóztak, futkároztak és szánkóztak a gyermekeikkel, akik már hónapok óta várták, hogy idén végre megérkezzen az első igazi hó. Sajnos az elmúlt telek enyhe időjárásának köszönhetően sok óvodás korú – köztük az én gyermekem is – elmondhatja magáról, hogy még nem sok havat látott életében. A hétvégi havazás azonban lehetőséget kínált nekik is arra, hogy kipróbálják a tél legjobb és legmenőbb játékait. Nálunk a hóangyal készítés és a hófogócska volt a kedvenc, de természetesen hóembert is csináltunk, ami olyan jól sikerült, hogy a látványától majdnem elolvadtak a szomszédok is.

Az ilyen téli időjárás nem csupán izgalmakat rejt, de állítólag jót is tesz a kicsiknek. Azt hiszem nem véletlen, hogy nagymamáink idejében az volt a természetes, hogy a gyerekek szinte egész nap a friss levegőn játszottak, télen és nyáron egyaránt.

Vannak olyan országok, ahol ma is teljesen megszokott, hogy a kemény téli mínuszok ellenére a babákat napközben a szabadban altatják. Természetesen ebben a kérdésben is nagyon eltérő az anyukák véleménye. Vannak akik óvják a csemetéjüket a hidegtől, némelyek pedig boldogan engedik a hóban fetrengeni a gyermeküket. Én azok közzé tartozom, akik úgy gondolják, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége, amit mindenképpen meg kell tapasztalni. Nyáron a meleg napsütést, télen pedig a hóesést kell élvezni.